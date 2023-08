As donas da Rúa Porvir en Sarria

Sarria é a capital das antigüidades e a Rúa Porvir é o escenario por excelencia no que permanecen á venda verdadeiras xoias que van desde o século XV ata finais do XX. Todo comezou cando Gerardo Vega, un comerciante coñecido por todos os entendidos no tema, chegou á vila sarriá en busca de pezas de época para vender. El fundou xunto a Manuel López Calzada as primeiras tendas de antigüidades na vila, que co paso do tempo pasarían a ser todo un emblema da localidade.

Boa parte dos locais deste tipo foron adaptándose aos novos tempos con vendas online para chegar a un público máis amplo, pero Carmelina López, Carmen Rodríguez, Rosa Rodríguez e Lola Ribeira, é dicir, as catro anticuarias sarriás que permanecen en activo, coinciden en afirmar que o mundo das antigüidades é un mundo onde os olores, o tacto e o cara a cara xogan un papel fundamental, xa que detrás de cada peza hai unha historia que merece a pena escoitar e mesmo sentir.

Precisamente por iso, as catro mulleres manteñen a ilusión intacta, xa que incluso os clientes aportan, en moitos casos, información que lles falta ou que non coñecían sobre algunhas das pezas que albergan.

A localidade celebra un mercadillo de antigüidades o primeiro sábado de cada mes, e tamén teñen unha feira anual que cumprirá 27 anos na seguinte edición, unha cita na que centos de persoas aproveitan a ocasión para levar pezas únicas á casa e visitar a vila.

Nos seus locais, os clientes poden atopar dende un moble eclesiástico do século XVI ata unha película edición limitada en VHS. Todo ten cabida nos seus almacéns, onde gardan con sumo coidado o mobiliario restaurado que foi viaxando polo mundo adiante ata chegar ás súas mans.

Carmelina López de Manuel Calzada: "Meu pai foi un dos fundadores e a min de aquí non me sacan"

Antigüedades Manuel Calzada é a tenda máis lonxeva de pezas de época que conserva en activo a localidade sarriá. Carmelina López, máis coñecida como Carmelina Calzada, leva "toda a vida" traballando nela, e é que, tal e como explica a xerente, "meu pai foi un dos fundadores, eu crecín aquí e non coñezo outra forma de vida. De aquí non me sacan".

Carmelina López. C.F.R

A súa tenda de dous pisos é unha auténtica xoia na que resulta case imposible saír á rúa sen algo entre as mans, e é que ela conserva pezas de todo tipo e de todas as épocas. "Isto parece un museo gratuíto", di Carmelina, que explica que o seu pai, que tiña 15 anos cando estalou a guerra civil, tivo que buscarse a vida e empezou así como comerciante.

Ela asegura que o mercado cambiou moito dende que empezou, xa que antes "vendiamos igual 50 mesas a un cliente de Holanda, e agora temos un público máis local", pero que isto é algo que "non pasa de moda", e que mesmo venden moito para ambientacións de películas e series.

Carmen Rodríguez de Porvir39 Arte: "Compraba para mí y al final caí en mi propia trampa"

Carmen Rodríguez, de Porvir39 Arte Antigüedades, leva 35 anos traballando con pezas e mobiliario de época. Todo comezou por gusto persoal e consumo propio. "Empecé comprando para mí y al final caí en mi propia trampa", di a anticuaria, que sente unha "enorme pasión por este mundo", así como por la propia Rúa Porvir, ya que vendió su antigua tienda hace diez años con el objetivo de instalarse en "el meollo de las antigüedades".

Carmen Rodríguez. C.F.R

Carmen asegura que moitos dos seus clientes son coleccionistas e que cada vez hai un público máis novo que se interesa polos obxectos antigos, pero que é complicado establecer un perfil concreto. "A veces entran con la idea de llevarse un taburete y salen con un abrigo de pieles, porque entras y te pierdes en lo que hay, esto es para pasar horas y horas", afirma a encargada de Porvir39 que di que ela "sufre los domingos" por non poder estar na tenda, xa que se trata dun mundo case que "adictivo", que che fai querer saber máis e máis.

Rosa Rodríguez: "Antes viñan os avós comprar os mobles aos netos cando casaban"

Antigüedades Echevarría é outro dos nomes que contan con historia, e é que os pais de Juan Echevarría, o marido de Rosa Rodríguez, levaban toda a vida traballando con antigüidades. O matrimonio abriu a tenda hai agora vinte anos, pero xa levaban dedicándose a isto outros dez.

Rosa Rodríguez. C.F.R

Agora, Rosa Rodríguez, que veu casar a Sarria dende Ourense, ten un almacén no que traballa baixo pedido, de maneira que abre cando alguén contacta directamente con ela. Rosa abre con toda a alegría un baúl de recordos infinito. "A peza máis antiga que temos é un moble de sacristía do século XVI e non sabería dicir a cantidade de cousas que aquí hai", di.

Ela recorda que antes vendían máis a un público estranxeiro, esencialmente de Francia, Italia e Holanda, pero di que "isto non morreu", senón que pegou un cambio. "Antes viñan os avós comprarlles os mobles todos aos netos cando casaban, e agora a xente prefire mercar pezas máis concretas", asegura a ourensá.

Lola Ribeira Antigüedades: "Eu vendo moito a xente doutros países a través das redes sociais"

Lola Ribeira di que isto das antigüidades é algo co que naces, e que é imposible dedicarse a isto se non tes verdadeira vocación, xa que os inicios son complicados. Especialmente para xente como ela, que empezou de cero por "amor puro" aos mobles antigos.

Lola, ao igual que Rosa Rodríguez, veu casar a Sarria dende Baralla, e xa leva trinta anos dedicándose a isto. Di que o seu son, esencialmente, os mobles. Pero tamén conta con todo tipo de obxectos na súa tenda, que espera que algún día pase a ser dalgún dos seus fillos. "Eles dedícanse a outras cousas, pero é posible compaxinalo a día de hoxe grazas á venda online, así que espero que tomen o relevo", asegura.

Mentres tanto, Lola continúa coa mesma ilusión do primeiro día e afirma que ela vende moito a xente doutros países a través das redes sociais, aínda que admite que á xente tamén lle gusta moito escoitar as historais das pezas que leva ‘in situ’ e de primeira man.