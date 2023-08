Adeus a don Xaime, un bo mestre e unha gran persoa

Hoxe tócame lembrar a un amigo con gran pesar, a un bo mestre e unha gran persoa: a Don Xaime Lago, que foi como un compañeiro no colexio Ramón Piñeiro de Láncara, el como mestre e director e eu como representante do Concello de Láncara no consello de dirección. Correspóndeme dicir que foi un bo profesor, como tamén o eran o resto de compañeiros e compañeiras, ao igual que a súa dona Teresa.

Don Xaime era un director preocupado por todo, tanto do ensino como da cociña, do comedor ou de calquera circunstancia da vida educativa. Lembro os actos do Día das Letras Galegas, aos que viñeron pregoeiros de sona como Ramón Piñeiro, Manuel, María, José de Cora ou Antón Grande, entre outros. Ao final dos actos facíase un ágape para todos, para pais e alumnos. Foi o creador do grupo de gaitas, para o que elixiu o nome de Os Carrapucheiros, no que comezaron a tocar con dúas gaitas da súa propiedade.

Moitas cousas boas tiña que lembrar de don Xaime. Cando saíu a orde do ensino secundario obrigatorio (Eso), preocupouse de que se implantase no Ramón Piñeiro. Podería falar de moitas máis iniciativas, como a coral que dirixira don Ricardo, o crego da Pobra, con moito éxito. Por todo, don Xaime, estarás en paz.

Por todo o que fixeches neste mundo, un facer marcado pola convivencia e o amor a todas as cousas boas. Todo iso fai que os amigos e todos os que te coñeceron che estean agradecidos. Grazas, Xaime.