Documentan en Láncara siete nuevas mámoas, algunas entre eucaliptos

El colectivo Patrimonio dos Ancares, en una reciente visita a Láncara, ha documentado siete nuevas mámoas en este término municipal que estaban sin catalogar, en algunos casos afectadas por plantaciones de eucaliptos.

Estos hallazgos, comunicados a Patrimonio de la Xunta para que proceda a su catalogación, vienen a sumarse a otras 12 mámoas, dos grupos de petroglifos y tres castros que descubrió este mismo colectivo anteriormente en Láncara.

Según explica el investigador Xabier Moure, entre los últimos elementos documentados se cuenta una mámoa de 48 metros de diámetro, lo que la convierte en la de mayores dimensiones de este municipio. Fue localizada en el Monte Chá, en Souto de Ferradal, a 525 metros de altitud. Debido a las labores agrícolas perdió altura y no sobrepasa los 0,20 metros.

Entre Souto de Ferradal y Toubille, en el monte Illoa, hallaron otras tres mámoas, "perfectamente aliñadas" y separadas entre sí unos 275 metros. "A do medio, que é a de maiores dimensións, figura citada nos Interrogatorios do Catastro de Ensenada de 1753 como marco divisorio entre as dúas parroquias", apunta el investigador. Según indica, estas mámoas están afectadas por plantaciones de eucaliptos.

En la misma situación se encuentra la de Crescón, en la parroquia de Toirán, de 28 metros de diámetro y 1,30 de altura. "Contáronnos que tiña dolmen no interior, cuxas pedras foran partidas hai uns 60 anos para pechar fincas", comenta Moure, quien añade que en el centro se observa "un gran cráter de violación realizado para buscar inexistentes tesouros". Tal y como recuerda, el lugar en el que se encuentra se conoce por el nombre de A Medorra, en "clara alusión a un enterramento megalítico".

Patrimonio dos Ancares informa también de la localización de otras dos mámoas en Lama Grande (parroquia de Bande) y Pereiriñas, en Vilaleo, ambas de pequeñas dimensiones.

Según el colectivo, ninguno de estos enterramientos figura en el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Láncara ni en el Plan Básico Autonómico, así como tampoco en el visor de aprovechamientos forestales, por lo que fueron propuestos para catalogación.