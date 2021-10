Un documental recolle os concertos que deu Abraham Cupeiro no Camiño Francés

Seis puntos emblemáticos do Camiño Francés foron escenario este verán para outros tantos concertos de Abraham Cupeiro. Ao longo de catro días o músico sarriao levou o son dos seus instrumentos antigos a enclaves patrimoniais como o mosteiro da Magdalena de Sarria, a alvariza de Pedro Pardo de Triacastela e as igrexas de Santiago de Arzúa, San Miguel de Monterroso, San Pedro de Melide e San Tirso de Palas de Rei, nunha xira única que agora queda recollida no documental Resoando no Camiño Francés.

Tanto o ciclo de concertos como o posterior documental, producido por Nordesía e Mundoredondo, son unha iniciativa da Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés, que contou para isto cunha axuda da Axencia de Turismo de Galicia dentro dos actos de promoción do Xacobeo.

A estrea tivo lugar este venres na casa da cultura de Sarria, nun acto encabezado por Abraham Cupeiro e polo alcalde, Claudio Garrido, en calidade de presidente da Mancomunidade, e ao que tamén asistiron outros membros desta entidade.

A participación da directora da Axencia de Turismo, Nava Castro, tivo que ser suspendida polo recente falecemento do conselleiro de Facenda, o que motivou as condolencias do rexedor sarriao.

Garrido referiuse a Cupeiro como unha "constelación» na que conflúen as facetas de compositor, intérprete ou recuperador de instrumentos ancestrais e amosouse aberto a fraguar novas colaboracións no futuro.

Pola súa banda, Cupeiro agradeceu a aportunidade brindada para "desenvolverme como ser humano e como artista na miña terra". "Levar esta música polos nosos enclaves patrimoniais encheume o corazón. Necesitamos espazos tan especiais como os que temos aquí para que a música entre nas persoas", afirmou o artista.

Na súa opinión, tocar en sitios como a alvariza recuperada pola fundación Oso Pardo supón en certa maneira "volver ás orixes do ser humano". Cupeiro referiuse tamén ao mosteiro sarriao como "unha sorte de oasis da súa infancia" e asegurou que gardará a experiencia desta xira de concertos "durante moitísimo tempo".

Nela estivo acompañado dos músicos Margarida Mariño, Sabela Caamaño, Antía Ameixeiras, Nikolay Velikov e Antonio Romero Cienfuegos, que tamén aportan a súa visión para este documental, con produción de Vítor Belho.

A obra, de algo máis de media hora de duración, estará dispoñible a partir do luns día 11 na páxina web caminofrances.org e nas redes sociais dos concellos colaboradores.