El documental sobre la figura de Elías Valiña cita en Madrid a 200 personas

Más de 200 personas conocieron en Madrid la historia del sarriano Elías Valiña Sampedro, 'O cura do Cebreiro', inventor de las flechas amarillas y auténtico "visionario" del Camino, a través del documental sobre su figura que se proyectó en la Casa de Galicia, seguido de la inauguración de una exposición que permanecerá abierta en este lugar hasta el 31.

El cortometraje biográfico sobre Elías Valiña, Hijo Predilecto de Sarria, nacido en 1929 y fallecido 60 años después, es un proyecto de Arraianos Producións dirigido por Aser Álvarez, que se exhibió en Madrid en su versión reducida (de 30 minutos), en gallego y con subtítulos en castellano, y que, según su autor, cautivó al auditorio.

"Había moitas ganas de coñecer a historia do verdadeiro precursor e pioneiro do Camiño, do gran visionario, un home ao que lle debemos ter feito todo ese traballo e, precisamente, na conmemoración do 30 aniversario do Camiño Francés como Patrimonio da Humanidade, unha declaración que non sería posible se non estivese Elías Valiña traballando durante tantos anos", aseguró Aser Álvarez.

Junto a él participaron en el acto, celebrado en la tarde del lunes, el sobrino del sacerdote de O Cebreiro, José Valiña -"o neno que ía con el pintando as frechas amarelas"-; el director de la Casa de Galicia en Madrid, Javier Vázquez; y el responsable de la Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo, Ildefonso de la Campa, entre otros.

"Foi un evento moi emotivo. Resultou moi gratificante traer a Madrid a Elías Valiña e que chegase a sorprender tanto a súa historia", resumió Aser Álvarez.

El rodaje del documental permitió a su director acceder al archivo personal del párroco y a unas fotografías inéditas que él mismo había tomado en el Camino. Esas imágenes son el punto de partida de la exposición Os Camiños de Elías Valiña, que recorrió la ruta desde O Cebreiro hasta Santiago y que, en esta Casa de Galicia, se puede ver por primera vez fuera de la comunidad autónoma.

La muestra, abierta hasta el día 31 de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas (los festivos solo por la mañana), propone un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro del Camino y homenajea la figura de su gran impulsor.