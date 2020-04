Doce vecinos de la zona de Sarria se unieron para elaborar pantallas de protección facial y donarlas a personal sanitario, de las fuerzas de seguridad y de residencias de mayores. Hasta ahora ya fabricaron unas 700.

Llevan a cabo el trabajo a través de la plataforma Coronavirus Makers, que les facilitó el diseño para realizar las viseras y organiza todo, apunta uno de los miembros del grupo sarriano.

Los doce voluntarios se encargan de fabricar las viseras con sus impresoras 3D. Algunos de ellos incluso se hicieron con los aparatos ahora para poder participar en esta iniciativa solidaria. “Impresoras hai poucas, son máis do ámbito profesional, aínda que a algúns nos gustaban e aproveitamos para comprala. Son moi versátiles, podes facer moitas cousas”, cuenta este vecino.

Cada visera lleva fabricarla “de hora e media a dúas horas”, por lo que aprovechan todo el día para hacerlas, incluso de noche dejan trabajando las impresoras.

El punto de entrega es la sede de la Policía Local de Sarria

Para realizar los protectores cuentan con la colaboración de negocios, como Gráficas Nogueira, que les facilita las pantallas de PVC. Otros, como mercería Sarillo y la costurera Elena, les donó las gomas. La empresa Itegal de Lugo no cobra las llamadas a uno de ellos, quien se encarga de ponerse en contacto con diversas entidades para conocer si precisan las pantallas. También hace hincapié en la colaboración de Correos, que realiza envíos, y de profesores de institutos y colegios que se llevaron las impresoras de los centros a su casa para trabajar. “Todo o mundo ao que pedimos axuda vólcase”, subraya.

En sendas bolsas envían las viseras, las pantallas y las gomas, desinfectados previamente, para que después las monten los usuarios. El punto de entrega es la sede de la Policía Local de Sarria.

Las 700 fabricadas fueron a parar a personal de los hospitales de Lugo y Monforte, centros de salud de toda la provincia, residencias de mayores o las fuerzas de seguridad. “Agora diminuíu un pouco a necesidade do primeiro momento. Na actualidade o máis urxente está cuberto e estamos chamando a todos os sitios para ver se non queda ninguén que as precisa”, explica este voluntario.