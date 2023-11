Doce jóvenes crean un proyecto digital para promover el turismo en Samos

Un grupo de jóvenes de todo el mundo está desarrollando un proyecto de digitalización rural en Samos enfocado al turismo, para lo cual doce chicos y chicas de distintas procedencias estudian las posibilidades turísticas que existen en este municipio.

Se trata de un proyecto piloto de la Lug Open Factory llamado Lugo Digital Creative Residence donde jóvenes llegados de Italia, Alemania, Tu­rquía, Irán, Marruecos, Túnez y de otras partes de Galicia trabajan para elaborar diferentes materiales piloto que serán presentados posteriormente al Ayuntamiento de Samos.

Para ello, el grupo está creando contenidos audiovisuales, como vídeos o audioguías, y de diseño de todo tipo en sus proyectos, para lo cual trabaja en el espacio de la biblioteca municipal de Samos y visitando diferentes lugares de interés de todo el concello.

De esta forma, los principales fines de esta actividad son incentivar valores como la propia iniciativa de los participantes mediante la creación de prototipos y el espíritu emprendedor para los retos a los que se enfrenta la juventud rural, así como mejorar sus competencias digitales para que puedan desarrollar sus proyectos.

MUCHO QUE HACER. "Escollemos Samos como proxecto piloto para desenvolver varias accións de estudo porque hai moitas cousas que facer, e que mellor que a mocidade para iso. Son todos mozos e mozas, pero ao mesmo tempo técnicos que remataron xa a súa carreira ou están cursando estudos relacionados coas novas tecnoloxías", explica el coordinador de proyectos Lug Open Factory, Xosé Luís Garza, que indica además que "xa é o segundo proxecto en Samos polas posibilidades de futuro, e non será o único, porque a semana que vén pecharemos un proxecto en Portugal que terá moito que ver co futuro da mocidade galega en xeral e de Samos en particular", adelantó el coordinador.