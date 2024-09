DJ Cendoy, desde O Páramo para poñer a música ás festas

Algunhas persoas exercen a música coma un hobby co que entreterse ou co que desafogarse despois dun duro día. Outras van un paso máis alá e deciden convertela nunha forma de vida coma outra calquera. Este último é o caso de Miguel Sánchez Díaz, un veciño do municipio do Páramo que leva máis de media vida adicándose a sacar de si mesmo o ritmo que ten nas veas a través dunha mesa de DJ por festas de toda a provincia lucense.

Os seus inicios neste mundo, no que se dá a coñecer como DJ Cendoy, quedan case 30 anos atrás. "Empecei no 1997, e arranquei pouco a pouco", di. O seus coñecementos como técnico de son e iluminación axudáronlle moito para facer desta paixón algo máis que un simple hobby. "Explicabamos nas discotecas da zona aos máis novos como funcionaban os sistemas de luces, axudabas a montar, a conectar o cableado para a robótica...", recorda.

As salas de festas foron a súa porta de entrada cara o mundo do espectáculo. "Comecei nas discotecas e logo continuei coma DJ para botarlle unha man a un amigo mentras buscaba a alguén que o axudara, aínda que acababa desfeito porque teño unha empresa e tiña que andar por todos os lados", afirma. E así, moi paseniño, foi formando un nome e abríndose oco en festas ao longo da provincia.

DJ Cendoy realiza ata 107 actuacións nun ano

Co tempo foille cada vez máis sinxelo compaxinar a súa faceta de DJ coa empresa que posúe na súa terra natal, Plastinox Sánchez, onde leva a cabo traballos de carpintería metálica, con especialidade en todo tipo de traballos en poliéster e aceiro inoxidable. Para Cendoy "é fácil porque como os fins de semana non traballo, collo nesas datas todo o que podo". Aínda que ás veces a festa váiselle un pouco das mans, tal e como lle aconteceu o pasado ano, cando aceptou nada máis e nada menos que 107 actuacións. É por iso que no 2024 intentou baixar o ritmo: "miña nai xa me dixo que 107 eran demasiadas, o que fixo que este ano intentara coller algunha menos", asegura o paramés.

A pesar de todas as actuacións contratadas, non moitos dos seus asiduos á carpintería metálica coñecen do seu traballo de fin de semana. "Moitos clientes da empresa non saben da miña faceta de DJ e flipan cando me ven facendo os bolos". Un traballo que non lle aporta moito diñeiro, pero si moi bos momentos, tal e como el mesmo conta: "eu fágoo por hobby, xa que o pouco que gaño vaise nas reparacións do equipo".

Agora Miguel Sánchez, que ten 49 anos, vai notando que os anos pasan e pesan, e aínda que ser DJ sempre será un dos seus maiores hobbys, non se ve exercéndoo moito máis de forma profesional. "Hai que deixar un oco aos novos que comezan a vir. Chega un momento que hai que parar, e con 49 anos xa non son o que era. Ademais eu aguanto todo o día se fai falta poñendo música, pero é algo que cansa moito", apunta.