A división interna no PSOE sarriao faise patente nunha carta da agrupación local

A división interna que vén arrastrando o PSOE de Sarria queda patente nun escrito enviado pola agrupación local á executiva galega, no cal da conta da "inexistente" comunicación cos dous concelleiros do partido, o que "complica máis" a situación política municipal.

A carta, que xa foi enviada tempo atrás, nunha data sen concretar e que transcendeu agora, sinala que a voceira municipal, Pilar López, en "connivencia" co outro concelleiro socialista, Diego López, actúa "de xeito unilateral sen compartir nin acatar as decisións e a estratexia política nas actuacións no eido local".

Poñen como exemplo a presentación dun recurso contencioso-administrativo polo contrato do alumeado público, o cal "entra en clara colisión coa política defendida neste tema polo PSOE".

Refírense tamén a unha moción a prol da apertura da estación de Renfe de Sarria, avalada pola deputada nacional Ana Prieto, que Pilar López non puido votar porque fora expulsada do pleno e na cal seu compañeiro de filas se abstivo, uns feitos que aconteceron hai xa máis dun ano.

"As decisións que se adoptan e que se elevan a públicas pola súa parte non son trasladadas á comisión executiva nin son compartidas pola militancia socialista", sinala o documento.

O secretario xeral da agrupación local, José Manuel López Torre, limitouse só a confirmar que dende esta formación se enviaron escritos á executiva galega debido á situación peculiar de Sarria co obxectivo de que mediara dado que "as relacións, a nivel político, non son moi fluídas".

Pola súa banda, a voceira municipal dixo descoñecer a existencia desta carta e amosou a súa estrañeza porque ata o pasado mes de xullo foi membro da executiva autonómica do PSOE.

Pilar López sinalou que a súa dimisión deste órgano nada ten que ver coa situación de Sarria senón que está relacionada coa persoa e as actitudes do secretario de organización do PSdeG, José Antonio Quiroga, a quen culpa de ser un lastre para Gonzalo Caballero e de "estar empeñado en abrirme un expediente e, loxicamente, non tiña ningún motivo".