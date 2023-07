El director de la Banda de Música de Sarria dará en agosto el pregón en la Noite Meiga

La localidad de Sarria volverá a celebrar la Noite Meiga por todo lo alto los próximos días 25, 26 y 27 de agosto. Aunque todavía quedan por confirmar las actuaciones musicales de la festividad, la asociación Meigas e Trasgos asegura que esta será "una edición con mucho ritmo", ya que José Antonio González, el director de la Banda de Música del municipio, será el encargado de dar el pregón este año.

"Lo escogimos a él porque es una de las figuras locales que más ha luchado por el pueblo", destaca Belén Fernández Gayoso, la presidenta de Meigas e Trasgos. Después de 30 años dirigiendo la formación Sarria, José Antonio González "se ha convertido en un dinamizador cultural de referencia en el municipio", dice.

Por su parte, el músico sarriano afirma estar "muy orgulloso y sorprendido" y, aunque dice que lo suyo no es hablar en público, sostiene que no ha podido decir que no a una petición como esta. "Intentaré dar representación a la localidad de la mejor forma posible", apunta.

PROGRAMACIÓN. La villa celebrará su tradicional Noite Meiga con tres días de fiesta. El 25 de agosto, el evento comenzará con una caminata desde el Malecón hasta el parque de O Chanto con fachos, una novedad instaurada el pasado año a propósito de la celebración de su cincuenta aniversario. Una vez terminado el camino, los asistentes disfrutarán de una actuación musical todavía por confirmar.

El sábado 26 de agosto, la organización tiene previstas diversas actividades por la villa, pasacalles y pregón a cargo de José Antonio González. También celebrarán la cena de Noite Meiga con queimada y actuación musical, así como la esperada danza.

Por último, el domingo 27, Sarria pondrá punto y final a la Noite Meiga con la fiesta de la empanada, que irá acompañada de actividades dirigidas a los más pequeños. "Contaremos con una programación pensada para todos y mantendremos a su vez la esencia de esta noche tan especial para los sarrianos y las sarrianas", dice Belén Fernández Gayoso.