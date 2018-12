La dirección de obra de Ponte Ribeira prepara una modificación técnica

La dirección de obra de Ponte Ribeira prepara una modificación en el método constructivo que se empleará en el puente, según se puso de manifiesto este jueves durante el último pleno del año celebrado en el Concello de Sarria.

En respuesta a una pregunta del PP, la alcaldesa, Pilar López, señaló que el cambio en ciernes afecta "á maneira de execución da obra, para ser menos agresivos e intentar facela dende arriba e non dende o leito do río". "Ó proxecto non se lle vai tocar", añadió.

Desde la oposición acusaron al grupo de gobierno de "tomarlle o pelo á xente" con los trabajos en Ponte Ribeira y pusieron en duda la posibilidad de hacer cambios sin afectar a la licitación.

Preguntado el secretario sobre este aspecto, dijo desconocer estos planes de modificación en el método constructivo, pero se reafirmó en el informe emitido hace semanas, según el cual "estamos trabajando en un procedimiento a mi modo de ver nulo", reiteró.

Las obras en la calle Diego Pazos fueron otro de los asuntos abordados durante la sesión plenaria, en la cual el concejal Antón Fortes pidió que se supervisara la actuación porque "as beirarrúas teñen unha desviación cara as casas que non é normal". El gobierno respondió que la arquitecta técnica municipal, como directora de esta obra, estaba "moi pendente" de su ejecución. Sobre los plazos de finalización de la reforma, dijo que "dependerá da meteoroloxía".

Por unanimidad, la corporación aprobó sendas subvenciones de 17.000 euros para la Feira de San Isidro de este año y de 3.290 para un proyecto de recuperación de montes quemados del Anpa del colegio Frei Luis, así como la desafectación de dos pequeños terrenos en San Breixo (Piñeira) y un cambio en una mesa electoral que afecta a San Mamede da Chanca.

La moción del PP, defendida por José Antonio García, para que la A-76 continúe hasta Ourense a través de Monforte fue aprobada con los votos de este partido, José Manuel Bello y Antón Fortes (faltaba Benjamín Escontrela) y la abstención del grupo de gobierno, donde estaban ausentes Diego López y José Manuel López.

El pleno sirvió también para conocer la pérdida de una subvención de la Xunta de 48.000 euros para caminos rurales, que el Concello recurrirá en el juzgado. Sobre el nuevo refugio para animales, de momento no consta en urbanismo el proyecto de Huellas.