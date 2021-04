La diputada Mónica Freire se reúne en Láncara con colectivos agroganaderos

La responsable del área de Medio Rural, Mar e Mocidade de la Diputación de Lugo, la nacionalista Mónica Freire, se reunió el viernes en Láncara con las asociaciones agroganaderas más importantes de la provincia.

El acto, que tuvo lugar en el Museo Vivo e Integrado do Campo e a Locomoción Agraria (Muvicla) de Trasliste, contó con la asistencia de representantes de la Asociación de Criadores de Raza Porco Celta (Asorporcel), la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (Boaga), la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino (Ovica) y la Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga).

Estos colectivos recibieron ayudas para paliar el impacto de la crisis sanitaria en el sector. La diputada les agradeció su "compromiso inequívoco co agro e co proxecto vital das persoas que queren vivir no rural".

"Son gandeiras e gandeiros orgullosos da súa orixe, tradición e traballo", los cuales apuestan por producciones de calidad y modelos extensivos que "fomentan o desenvolvemento económico e social e contribúen a frear a hemorraxia demográfica de moitas zonas do interior e da montaña, que doutro xeito que doutro xeito quedarían abandonadas".

Para Freire, la pandemia del covid puso en evidencia "as grandes debilidades do sistema" y mostró "a urxencia de reformular a política agraria seguindo estas orientacións".

El sector sufrió y está sufriendo el impacto de la crisis por el covid, que redujo las ventas a la hostelería y suspendió ferias y eventos muy importantes para la promoción de sus productos, como ExpoLugo en San Froilán, señaló.

Ante esta situación y las demandas que les trasladaron los afectados, Medio Rural reasignó el presupuesto de este evento y "priorizou" la inversión en acciones y gastos orientados a la comercialización, la promoción y puesta en valor de los productos de los ganaderos y agricultores a través de ayudas directas, dijo. Estas fueron por un importe superior a los 400.000 euros.