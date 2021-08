La Diputación dedica medio millón de euros a O Páramo

La Diputación de Lugo acaba de licitar las obras de mejora en cinco carreteras de titularidad provincial que pasan por O Páramo por un valor de cerca de medio millón de euros. La actuación más importante será la que contemple la urbanización del entorno del campo de la feria, en el antiguo tramo de la vía LU-P-2904, que une el núcleo paramés con la parroquia de Conturiz.

En este vial se acondicionará un kilómetro, concretamente desde el lugar conocido como A Ciguñeira hasta Casa de Aquilino, "o eixe principal do núcleo municipal", apuntó el teniente de alcalde, Pablo Armesto, que matiza que, además de mejorar la calzada, también se instalará en uno de los márgenes una acera cuya estética "irá en sintonía co entorno rústico do campo da feira". Se trata de una actuación muy relevante para los vecinos del concello, al ser "o único de Galicia que non tiña nin un só metro de beirarrúa".

También se arreglarán 200 metros de la LU-P-4304, que conecta O Páramo con A Pobra de San Xiao, entre los kilómetros 5,200 y 5,435, que se corresponden con los accesos desde la Casa de Taboada de Abaixo hasta la farmacia.

Para las actuaciones en estas dos carreteras, la Diputación destina 367.000 euros y tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

Se arreglarán otras tres vías, la que une Trebolle con Pacios, la de O Páramo a Moscán y la que conecta Monte Queimado y Santo André

Otros 122.851 euros recaerán en la mejora de 13 kilómetros repartidos en otros tres viales. En la LU-P-4203, que une Trebolle con Pacios de Paradela y da servicio a las parroquias de Friolfe y A Torre, se rehabilitará la calzada desde el punto 8,020 hasta el 14,088; en la LU-P-4305, de O Páramo a la parroquia de Moscán, se regenerará cerca de kilómetro y medio, desde su inicio hasta el punto 1,426; y en la LU-P-4306, que une los lugares conocidos como Monte Queimado y Santo André, las obras se harán en los primeros 5,6 kilómetros de vía. El plazo para acometer estos trabajos es de cuatro meses.

El socialista Pablo Armesto quiso agradecer la implicación de la Diputación para "reparar unha débeda histórica do noso concello que xa se tiña que ter feito antes" y añadió que esto sirve para "situar ao Páramo na modernidade".

Por su parte, desde el entre provincial consideran que estas obras no solo mejoran las comunicaciones, sino también "a seguridade e a comodidade dos veciños".