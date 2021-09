La Diputación aprueba la integración de la residencia de Sarria en su red

El pleno de la Diputación dio luz verde este martes a una moción del PP sobre la integración de la residencia de la tercera edad de Sarria, de titularidad municipal, en la red provincial. La propuesta se aprobó con los doce votos a favor de los diputados del PP y gracias a la abstención del BNG. Los socialistas se pronunciaron en contra.

Pese a ver ratificada su propuesta, el PP no tiene claro que la petición se haga realidad. "Esperamos que o presidente cumpra o acordo do pleno, pero no debate deu unha imaxe na que parece dicir que aquí se pode aprobar o que se queira, que xa fará o que lle pete".

Tanto el PSOE como el BNG mostraron su extrañeza por el hecho de que el Partido Popular asuma como suya una demanda conjunta de la corporación sarriana, que fue remitida a todos los grupos, y que en la moción no incluyese la posibilidad de que la residencia pasase a ser autonómica. Efrén Castro presentó una enmienda para que se contemplase esta opción, pero el viceportavoz del PP, José Antonio García, que defendió la moción, rechazó la solicitud y pidió "igualdade de trato para os anciáns de Sarria en relación cos doutros lugares da provincia". El socialista Pablo Rivera criticó la gestión de la residencia en la etapa de García como alcalde de Sarria, lo que obligó a la Diputación a hacer reparaciones y pagar atrasos a 50 trabajadores.

Tomé recalcó que su compromiso al tomar posesión fue el de construir los proyectos de residencias ya programadas. "A atención aos anciáns non é a nosa competencia, pero a Deputación mantivo a súa palabra porque a Xunta non asume esta responsabilidade en concellos pequenos. O que non podemos é facer un centro en cada municipio. A súa proposta non pasa de ser un xogo floral", le dijo a García.

Los diputados también aprobaron el convenio para construir un centro de atención a los mayores en Pantón, con un presupuesto de 1,7 millones de euros, de los que 1,4 serán aportados por la institución provincial y 300.000 euros por el Ayuntamiento.

Pablo Rivera destacó que la ejecución de este proyecto demuestra el cumplimiento de los compromisos del gobierno, "máis alá de sectarismos e de calquera subxectividade", al tratarse de un Concello gobernado por el PP. Castiñeira apuntó que sí existe una actuación partidista, "xa que é o primeiro centro da terceira idade que se fai nun concello que non sexa do PSOE ou do BNG". Efrén Castro recalcó que cada vez que se abre una residencia de la Diputación "queda claro o inequívoco abandono no que ten a Xunta aos veciños da provincia".

El PP también vio aprobada una segunda moción, en la que reclamaba que se inste al Gobierno central a un cambio en la estrategia energética para bajar el recibo de la luz, "tan importante para as nosas empresas, os nosos veciños e os nosos concellos", arguyó Castiñeira.

DEBATE EDUCATIVO. El pleno acordó, a propuesta del PSOE, dirigirse a la Xunta para que contrate profesorado de refuerzo por las necesidades de la pandemia y para que se resuelvan los concursos de transporte escolar y se mantengan los servicios educativos en el medio rural.

La portavoz socialista, Pilar García Porto, precisó que hay 625 docentes menos que en el curso anterior y denunció la situación que atraviesan varias familias de Baamonde, en Begonte, "ao anularse paradas de transporte escolar, nunha situación con tintes caciquís". La nacionalista Maite Ferreiro dijo que el PP cerró 138 centros educativos en su actual etapa en la Xunta. El popular Óscar Poy apuntó que "é falso falar de discriminación no rural. Un problema distinto é que na provincia haxa oito concellos con menos de dez nenos en infantil e seis con menos de dez en primaria".

Otra de las iniciativas que salieron adelante fue la presentada por la diputada del Bloque Mónica Freire, para solicitar a la Consellería de Medio Rural que mejore el actual sistema de limpieza de las franjas de protección para reducir los incendios.