El 'dinocarozo' llega a Sarria

VIGO TIENE el Dinoseto y, desde ahora, Sarria el dinocarozo. Esta escultura, de más de dos metros de alto y completamente formada por carozos de maíz, se exhibe en el esparate de la panadería Pallares. El detalle de esta obra está tan cuidado que hasta las pupilas de los ojos están recreadas con granos de la misma planta.

Es un reclamo para casi todas las personas que pasan por delante de la vidriera, siendo habitual verlas paradas unos segundos para contemplar la figura. Lo que no se aprecia desde el exterior es que dentro de la escultura se esconde una bicicleta y que el dinocarozo está totalmente preparado para circular. La estructura interior de la escultura contiene un contrapeso que, en caso de moverlo, evitaría que vuelque debido a las grandes dimensiones.

A diferencia del Dinoseto vigués, que es estático por razones evidentes, el dinocarozo dispone de varios sistemas de movimiento. La boca y las extremidades se pueden accionar desde dentro del dinosaurio.

"É un valor engadido para Sarria", opina Javier Fernández, propietario de Pallares, quien aclara que el dinocarozo proviene de Arzúa. En una visita a esta localidad descubrieron una escultura, aunque más pequeña y les encantó. Por ello, inmediatamente solicitaron al artesano uno más grande para exponerlo en Sarria.

Tuvieron ciertos problemas para transportarlo sin llegar a romperlo, debido a sus dimensiones. La cabeza y las patas se desmontan, pero la estructura del resto del cuerpo es una pieza única.

A pesar de estas dificultades el dinocarozo llegó ileso a Sarria y desde hace ya unos días se puede ver en el Museo do Pan del establecimiento. Un espacio abierto al arte. "Hai unha gran parte de artistas que non teñen visibilidade", explica Fernández, añadiendo que en su establecimiento "estamos abertos a expoñelas todas na medida do posible".

El ejemplo más claro de la integración que tienen las obras en el establecimiento es la escultura de un burro, que se localiza en la entrada del local. Para Pallares es especial, al ser la primera. Javier Fernández recuerda con ilusión cuando, con motivo del día de los Santos Inocentes, hicieron la broma de que había desaparecido. Para darle credibilidad, pusieron carteles de se busca por toda la villa. La sorpresa llegó al comprobar la cantidad de muestras de preocupación que recibieron.

"Buscamos saír da monotonía", señala Fernández. Para ello, cuando realizan viajes buscan referencias en otras panaderías, desde el servicio de atención en el cliente a la disposición de los elementos en el local, ya que "sempre se aprende algo", agrega el responsable. Su hija, Antía Fernández, añade que para hacer esto "non fai falla saír de Galicia". Dentro de la misión de "intentar humanizar la villa", como explica la joven, cabe la crítica social.

En su objetivo por dinamizar Sarria, en 2012 fundaron el Museo do Pan, con herramientas de los orígenes de la panadería, mientras que en 2015 recrearon una botica de mediados del siglo XX, lo que actualmente sería un "un centro comercial", agrega Javier Fernández. Cuatro años después llega el dinocarozo para hacerle sombra al Dinoseto de la ciudad de Vigo.