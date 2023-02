La dimisión del secretario del PSOE en Sarria podría allanar camino a Escontrela

La dimisión del secretario xeral de los socialistas sarrianos, José Manuel López Torre, podría allanar el camino del concejal Benjamín Escontrela para encabezar la lista de este partido en las próximas elecciones de mayo.

López Torre no estaba en contra de la incorporación de Escontrela, pero sí gran parte de su ejecutiva, que mantenía cercanía con Claudio Garrido y no veía con buenos ojos el fichaje del edil de Galicia Sempre. Su renuncia conllevará la disolución de todo el equipo.

Tras esta dimisión, toma las riendas del partido en Sarria la comisión ejecutiva provincial, liderada por José Tomé, a quien corresponde la responsabilidad de decidir qué pasos se darán ahora. Según dijo ayer, informará del acuerdo en cuanto se adopte.

De momento se desconoce si se nombrará o no una gestora, como ocurrió en el PP hace ahora un año tras la dimisión de José Antonio García como presidente local. En este partido, Luis Pardo fue designado para presidir aquella gestora hasta la celebración del congreso local, en el que resultó elegido Fernando Carlos Rodríguez.

En el caso del PSOE, las elecciones municipales están ya muy próximas, lo que posiblemente condicionará las decisiones que se tomen por cuestión de plazos.

José Manuel López Torre, quien fue concejal en el mandato de Pilar López, confirmó este viernes su renuncia tras cinco años al frente de la agrupación local, pero prefirió no pronunciarse el respecto. Su dimisión se produce en un momento de presiones y tensión en el seno del partido, con discrepancias no solo dentro de la ejecutiva sino también con el grupo municipal, del cual acaban de expulsar a Pilar López por votar en contra de los presupuestos, de modo que pasará a los no adscritos y quedará Diego López como único edil socialista.

El proceso habitual para la elección de candidato en el PSOE consiste en proponer a una persona desde la ejecutiva local y someterla al criterio de la asamblea. En caso de surgir otro u otros candidatos se haría un proceso de primarias. Al disolverse la ejecutiva local, el partido queda descabezado en Sarria y será la provincial la que decida cómo se actúa en este concello.