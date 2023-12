El foro La Unión-El Progreso cerró el año del 115 aniversario del diario con una charla-coloquio con el futbolista paradelense Diego López, que recibió un homenaje a su larga trayectoria como guardameta y aprovechó el acto para confirmar que se retira del fútbol después de 18 años en la élite y 23 dedicándose al deporte rey. "As condicións déronse así, no Rayo Vallecano xoguei pouco e chegou o momento de dicir adeus e facer outras cousas que teño moitas ganas de facer despois de tantos anos como profesional, como é estar coa familia, aproveitar o tempo libre doutra maneira e outras cousas que poden vir no futuro".

En un acto conducido por la periodista de la delegación de Sarria, Ana Casanova, y el periodista de Deportes Nacho G. Menéndez, y en el que estuvo presente el presidente de La Unión, José Quiñoa, el paradelense respondió a todo tipo de preguntas sobre su larga carrera deportiva y, entre otras cosas, confirmó que se encuentra en plena formación como entrenador. "Quero ir paso a paso", apuntaba Diego López. "Son dos que penso que teño que pasar unha etapa de formación, ver onde podeis encaixar, o que máis me pode encher como profesional. Agora me formo como adestrador, estou no segundo nivel, teño xa o de porteiros e o de dirección deportiva... creo que estes años próximos son importantes para ver o que me pida o corpo e por suposto se sale algún interés dalgún club, que sería o que mais posibilidades me darían de entrar en algún equipo".

José Quiñoá, Ana Casanova, Diego López y Nacho G. Menéndez, durante la charla. VICTORIA RODRÍGUEZ

En este sentido, el exportero del Real Madrid incidió en que lo importante es "pasar as etapas que hai que pasar" y "cumplir os prazos formativos, porque moi poucos adestradores novos ten a oportunidade de coller un equipo grande desde o primeiro momento, eso ocorreu con Xavi e Guardiola e pouco máis".

Preguntado por sus inicios y la perserverancia que le marcó cuando pertenecía a las categorías inferiores del CD Lugo, Diego López apuntó que "nunca imaxinei que chegaría ata onde cheguei" y recordó que la pasión por el fútbol fue un "verdadeiro motor" cuando en etapa de juvenil ya formaba parte del primer equipo del Lugo pero sin embargo no era titular. "Desde sempre intentei dar o máximo sen ningún tipo de obxectivo, dediqueime a seguir os valores que aprendín en casa, ao principio o tomaba todo como un hobbie pero dentro de min algo me dicía que si era posible". En este sentido, el exfutbolista recordó anécdotas como cuando no iba de excursión con sus compañeros de clase para quedarse a entrenar pese a no jugar y señaló a Fabri como uno de los primeros entrenadores que confiaron en él.

Esa pasión y esa insistencia por alcanzar su sueño de ser profesional fueron determinantes para recibir, poco tiempo después, la llamada del Real Madrid, algo que le cambió la vida para siempre. El paradelense se incorporó al tercer equipo del filial y desde aquí quemó etapas hasta llegar al primer equipo, donde fue suplente de Iker Casillas y debutó en Primera División en abril de 2006. "Xente que confía en ti, xente que aposta por ti. Camacho chámame para ser o terceiro porteiro do Real Madrid. Non sei se son casualidades ou se foi o destino. Non sei se foi o traballo ou a fortuna, o se foi todo unido, pero ao final a sorte pilloume traballando".

PROFESIONALISMO. Tras debutar en el primer equipo del Real Madrid recibe la llamada del Villarreal en 2007, donde pasa gran parte de su carrera y se convierte en un ídolo desde el primer momento. López recuerda con mucho cariño el "subcampeonato" de aquella temporada en la que el Villarreal queda segundo por detrás del Real Madrid, y el premio que recibe por parte de la Uefa al mejor portero revelación del año. "No Madrid tiven oportunidades mínimas e a ambición de querer máis protagonismo me leva a Villarreal, onde exploto de manera bestial", apuntó este miércoles el paradelense. Cinco temporadas al máximo nivel en el submarino amarillo que le consolidan como uno de los mejores porteros de España y que, además, le brindan la oportunidad de ser internacional con Vicente del Bosque.

Asistentes a la cita. VICTORIA RODRÍGUEZ

Tras una etapa no muy fructífera en el Sevilla, recibe de nuevo la llamada del Real Madrid, esta vez con Mourinho a los mandos, y se convierte en protagonista involuntario de la famosa polémica entre el técnico portugués e Iker Casillas. "Era unha oportunidade única, adícabame ao meu, a adestrar e defender os colores do clube o mellor posible, pero sí que é certo que esta etapa foi moi mediática e aprendín a valorar outras cousas, a ver como se moven certas cuestións. Foi un aprendizaxe continuo".

Preguntado por qué entrenador le marcó más en su carrera, Diego López recordó a los primeros que tuvo cuando era pequeño –presentes entre el público– y destacó a técnicos "que conseguiron transmitir a mensaxe" como Mourinho, Ancelotti o Pellegrini, "e outros que non son capaces de transmitir tanto e te manteñen nunha incertidume que non beneficia ao profesional".

Sobre vestuarios y compañeros, apuntó que los primeros años en el Villarreal "foron fantásticos, un grupo moi unido, sete parellas que nos xuntábamos fóra e no campo se notaba", y que, en equipos grandes, esa unión entre compañeros existe, pero de otra manera. "Cada un vai máis ao seu aire, é máis difícil quedar cos compañeiros pola tarde...".

El de Paradela también recordó su etapa italiana en el Milán –ficha en 2014 y permanece dos años hasta la irrupción de Donarumma y una desafortunada lesión–. "Por alí pasaban históricos do clube, Baresi, Berlusconi... foi un apredizaxe brutal, vivir outra cultura futbolística totalmente diferente á española, parecía que estabamos a anos luz".

Su aventura italiana finaliza y regresa a España, donde vive una segunda juventud en el Espanyol, "un dos equipos onde mais recoñecido me sentín". Más tarde, daría sus últimos coletazos en el Rayo Vallecano, del que se desvinculó el pasado verano para ya sí, ver los toros desde la barrera.

Diego López firmando autógrafos. VICTORIA RODRÍGUEZ

Habitual en las convocatorias de Vicente del Bosque antes del Mundial de 2010 que se disputó en Sudáfrica, Diego López se cayó de la lista a última hora en detrimento de un Víctor Valdés que no era habitual en la selección española.

"Víctor levaba un anos moi bos no Barcelona, eu levaba dous anos desde a Eurocopa e a Copa Confederacións sendo convocado coa selección, e a verdade que xa intuía que podía suceder porque outros compañeros tamén quedaron fóra como Senna, Cazorla ou Dani Güiza", recuerda.

"Son circunstancias, son momentos, está claro que iba un compañeiro que o merecía tanto coma min, ou máis, e ao final foi unha pena porque España foi campiona e sería marabilloso vivir esa experiencia e ser campión do mundo, pero o fútbol e así, hai que entender este tipo de decisións dos adestradores".

Preguntado por sus ídolos de infancia, Diego López no dudó en señalar a Paco Buyo. "Quería ser porteiro e o meu ídolo era Buyo. Era do Madrid, galego, intentabamos ir a Miño a ver se o víamos pero non había maneira, e por sorte agora teño relación con el e comentamos estas anécdotas".

Ya de adulto, señaló como referentes a otros porteros como "Illgner, Van der Sar e Buffon, que foi un referente de todos os porteiros".