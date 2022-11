Elías Valiña Sampedro, el gran valedor del Camino de Santiago, el inventor de la flecha amarilla, O cura do Cebreiro, el Hijo Predilecto de Sarria, será honrado en su municipio natal con un gran mural, obra del reconocido artista lucense Diego As, que este lunes mismo inició estos trabajos en una fachada de la calle Benigno Quiroga, junto a la ruta jacobea.

El autor del Julio César de la Ronda da Muralla de Lugo, elegido este año como el mejor mural urbano del mundo, será el creador del retrato de Elías Valiña, al que representará con un bastón en la mano y con la flecha amarilla.

Lo hará en una pared de unos 20 metros de alto por 18 de ancho, de modo que resultará muy visible, especialmente para los peregrinos que recorren el Camino Francés y que se encontrarán con la obra justo antes de la Escalinata Maior, lugar emblemático de la ruta.

Diego As, en Sarria, con la pared de fondo.

El encargo fue realizado por el Concello, que tenía claro que este sacerdote, nacido en Lier, "merecía un recoñecemento especial", señala la concejala del Camino, Reyes Abella, convencida de que Diego As es la persona "idónea" para crear un mural que se está gestando desde hace meses.

En un primer momento, la idea era ubicarlo en Vigo de Sarria, en la entrada del Camino a la localidad, pero no fue posible al resultar inviable el acceso de la grúa a la zona prevista. Finalmente se eligió la fachada de un edificio de Benigno Quiroga, con el permiso de la comunidad de propietarios.

Para Diego As, se trata de una localización "perfecta". "É un sitio por onde pasan os peregrinos cara á parte más antiga de Sarria. Creo que en canto a visibilidade, mellor imposible", afirma el artista, que trabajará en esta obra entre siete y diez días completos, con un parón en medio dado que el sábado viajará a Madrid para otro proyecto que de momento no puede desvelar.

Tonalidades de la obra

El autor se documentó antes sobre la figura de Elías Valiña, un personaje "interesante" porque "marcou o Camiño, nunca mellor dito". "Vou poñer en grande o seu nome para que a xente teña curiosidade por saber quen é e investigue un pouco sobre a súa vida, para que saiba polo menos que inventou a frecha amarela", explica Diego As, quien será fiel a su estilo utilizando la escala de grises, pero también "amarelo e azul, as cores do Camiño".

Al tratarse de un retrato de grandes dimensiones, empleará pintura plástica de pared para la base y espray para darle los matices a un trabajo artístico que, según dice, le apetecía realizar.

Y es que a Diego As le llueven los reconocimientos y, con ellos, los encargos. Tras el premio que obtuvo al mejor mural del mundo son muchas las entidades que contactan con este lucense pidiéndole obras, en un alto porcentaje con un componente histórico.

"Este verán foi unha loucura porque quixen estar en moitos sitios. Hai que elixir un pouco e tamén vivir", comenta el autor, que el pasado año fue padre.

La repercusión de su Julio César es tal que le identifican en la calle y, aunque personalmente le gusta pasar desapercibido, también se muestra "orgulloso" de que la gente reconozca su labor y valore cada vez más el arte urbano. "Na miña etapa de rapaz, aínda que faciamos murais elaborados, como traballabas cunha lata xa asociaban o espray ao vandalismo e, pouco a pouco, vese que iso vai desaparecendo", constata.

El retrato de Elías Valiña vendrá a sumarse a otras obras que Diego As tiene en Sarria (entre ellas, los muros de la piscina) y a las imágenes de Xela Arias y Mario Mato realizadas por Mon Devane.