Diego Balboa se convierte en el concejal más joven de la corporación de Láncara

El vecino de Bande Diego Balboa Amado, de 25 años, tomó posesión como nuevo concejal del grupo socialista en Láncara, convirtiéndose así en el edil más joven de esta corporación.

Sustituye a Begoña López Magdalena, que dimitió tras la apertura de una investigación judicial. Aunque por el momento no tiene delegaciones asignadas, llega "con moita ilusión" y "entusiasmado de poder axudar ao Concello".

"Gustaríame máis ter entrado cando foron as eleccións e non polo que pasou", afirma el edil, quien no tuvo ocasión de hablar con su predecesora. Balboa recibió la enhorabuena del alcalde, Darío Piñeiro, y de todos los grupos políticos en el último pleno, bienvenida que agradeció.

En esa sesión, el regidor informó del período medio de pago del Concello (que fue de cinco días en el último trimestre de 2021) y de la liquidación del presupuesto de ese ejercicio. Según dijo, las arcas municipales tienen 1.149.654 euros de remanente de tesorería y, de esta cantidad, 284.000 se destinarán a financiar las obras de urbanización del acceso al polígono y el alumbrado de San Vicente, Souto da Lama y Toldaos.

El PP pidió la creación de un área de autocaravanas en los terrenos que ocupó el tren. El gobierno se mostró de acuerdo con este servicio, pero en otro lugar, dado que en esa zona existe un plan especial que tendría que ser modificado.

Los populares reclamaron también la mejora de caminos en Galegos y apreciaron carencias en la guía empresarial editada por el Concello. Además, se interesaron por unos pagos de 5.300 euros de arreglos de desbrozadoras.

El BNG, quien se abstuvo en la votación del acta de la sesión anterior, preguntó por unas facturas de más de 20.000 euros pendientes de abonar a Bascuas y por el futuro de la rectoral de Trasliste, a lo cual Piñeiro respondió que la intención del Concello es comprarla para uso de los vecinos.