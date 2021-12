Cuatro días para degustar el sabor de Sarria

Dos años hubo que aguardar para poder volver a celebrar el concurso de tapas de Sarria. La pandemia del covid obligó a suspender en 2020 el más que consolidado Tapicheo, que desde este viernes y hasta el lunes (incluido) regresa a su cita con los clientes en 17 establecimientos de la villa y con una oferta formada por veinte preparaciones culinarias, de las cuales tres están pensadas para ser degustadas por los más pequeños.

Catorce ediciones avalan este certamen, que este año tendrá menos participantes (17 frente a 25 de 2019) y durará menos días, pero en el cual se espera la calidad de siempre con productos de temporada y otros propios de la gastronomía de la zona.

Las veinte tapas podrán consumirse durante las cuatro jornadas del concurso en un horario mínimo de 20.00 a 23.00 y a un precio de entre 2 y 3 euros.

En cada local habrá una urna en la cual los clientes depositarán sus votos hasta el día 8, eligiendo así los seis platos finalistas. La última palabra la tendrá un jurado profesional que probará esas seis propuestas para decidir los ganadores, un honor que en la última edición correspondió a Central, Santiago y A Travesía dos Soños.

Los clientes que completen la tarjeta de votación con los sellos de los 17 bares entrarán en el sorteo de un viaje por cortesía de todos ellos. Además, aquellos que prueben al menos las tapas de diez locales -dos de cada una de las cinco rutas en las que se dividen, en función de su situación geográfica- podrán optar a otros premios como cenas o comidas ofrecidas por Camping, El Parisien, Alfonso IX, O Chanto y Casino, bebidas por gentileza de Don Pepe, D'Orixen o Central, una tarjeta regalo de Viaxes Ecuador o cuatro lotes de productos gastronómicos.

El Concello, organizador del Tapicheo en colaboración con el sector hostelero, confía en el buen resultado de esta edición y anima a vecinos y visitantes a disfrutar de esta oferta con las precauciones necesarias.

"A participación non conleva ningún risco, o risco é non seguir as medidas que coñecemos de sobr", afirma la concejala Geni Valcárcel. "Imos gozar do concurso e pensando tamén nos hostaleiros, que pasaron unha etapa crúa e aos que agradecemos a súa implicación. Oxalá o ano que vén podamos falar dun Tapicheo ao 100%", señala.