Un total de 16 grupos participarán este sábado nos cantos de taberna de Sarria

A oitava edición do certame de cantos de taberna de Sarria, coñecido como Estremonía Cantada, celebrarase este sábado, día 16, coa participación de 16 grupos de música, que percorrerán 16 bares.

Así, este ano tomarán parte neste popular encontro os grupos de Sarria Cantareiros da Unión, Gaiteiros de Goián e Lady Butelo e os Cabaleiros do Espazo, xunto coas formacións Xampó do Incio, AC Andrade e Mestura de Nete de Vilalba, Os Ministreles de Monforte, Son do Mao de Bóveda, Son Outeiro de Lugo, Tokaide do Carballiño, As Macizas Centrais da Pobra de Trives, Cantareiros do Naval de Oleiros, Familia Rois de Sada, Os Parrandas de Córgomo de Valdeorras e Birloque Gaiteiros e @s Pantox@s, estes dous últimos da Coruña.

Repartiranse en dúas rutas, denominadas Viño Branco e Viño Tinto, cada unha formada por oito bares, que nesta edición son: Travesía dos Soños, O Tapas, Casino, D’Pont, Oceánico, Central, Montecarlo, Xarope, Faro, Don Pepe, D’Orixen, Santiago, Isla, España, As The Picas e Roberto.

A Estremonía Cantada, organizada polo Concello de Sarria coa colaboración da asociación cultural Peleriños e da sociedade La Unión, comezará ás sete da tarde e prolongarase ata as once da noite.

A partir desa hora, todos os grupos e demais persoas que o desexen participarán nunha cea na Unión, onde se poden retirar as entradas ao prezo de dez euros por comensal. Estará amenizada por Cé Orquestra Pantasma.