Un dos detidos por violación pide a liberdade tras o visionado das cámaras

A defensa dun dos tres detidos pola Garda Civil pola presunta agresión sexual grupal nun pub de Sarria vén de solicitar a súa posta en liberdade e o sobresemento da causa con respecto a esta persoa tras o visionado das cámaras de seguridade do local.

Nun escrito presentado ante o xulgado de Sarria defende que o informe sobre as seis horas de gravación das cámaras "evidencia que los hechos no son como se denunciaron", senón que apoiaría a declaración do investigado, segundo o cal o único contacto que tivo aquela noite coa denunciante foi na barra do local e durou pouco máis de cinco minutos.

Nega tamén que entrase no baño coa muller e sostén que só estivo fóra das cámaras dez minutos nos que saíu fumar.

"El informe es claro y meridiano", asegura no escrito, no que a letrada interesa a posta en liberdade "por no existir prueba indiciaria alguna que lo sitúe como autor de los hechos que se le imputan".

Ademais, adianta que o seu representado, que se atopa en prisión dende hai máis dunha semana, ten intención de deducir testemuño das presentes dilixencias a fin de querellarse contra a rapaza por un suposto delito de denuncia falsa.