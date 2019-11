Detido un empresario sarriao por un presunto abuso sexual a unha muller

Un industrial sarriao foi detido nas últimas horas por un presunto delito de abuso sexual a unha muller do que tería sido vítima unha traballadora da súa mesma empresa.

O arresto do veciño de Sarria produciuse tras unha denuncia por un caso de abuso sexual cara unha empregada consistente en tocamentos non consentidos en distintas partes do corpo.

Ao parecer, estes feitos puideron terse producido dentro do ámbito laboral e motivaron unha denuncia que conlevou a detención do presunto autor.

Un dos últimos casos de abuso sexual no concello de Sarria rexistrouse na parroquia de Biville, onde un sexaxenario realizou tocamentos a unha peregrina estranxeira que percorría o Camiño Francés.

Por estes feitos, celebrouse un xuízo o pasado mes de abril en Lugo, no cal o acusado se recoñeceu culpable e aceptou unha condena dun ano de prisión.