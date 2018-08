El deterioro y la maleza avanzan en el parque de As Insuas de Sarria

El deterioro avanza en el parque sarriano de As Insuas, donde mobiliario urbano se encuentra en mal estado, y la maleza cubre ya algunas zonas.

El grupo municipal del PP denunció el "absoluto abandono" del parque, el cual fue ampliado durante el anterior mandato con la instalación de nuevos juegos. El "desolador" panorama en el que están las instalaciones provoca "moitas queixas" de familias que hacían uso de ellas, dijo el partido. Este también alertó del "risco de incendio" por la maleza, que "supera o metro de altura". Además, afirmó que padres denunciaron la presencia de ratas y culebras entre la vegetación.

En cuanto al mobiliario, hay varios bancos rotos o en mal estado, además de no funcionar unas fuentes. Una de ellas, ornamental, se encuentra sucia, con restos, y ya empieza a crecer la vegetación. Según los populares, otra fuente para consumo también está "seca e abandonada".

"EXPOLIO". A esto hay que sumar el deterioro de juegos infantiles y alguno también presenta pintadas. Hace unos meses este partido ya denunció que se retiró una tirolina, "a estrela do parque". Esta fue trasladada a la Praza da Vila, por lo que entonces el PP reclamó que la instalación se devolviera a As Insuas. El asunto fue a pleno, en el que se aprobó reprobar a la alcaldesa por "expoliar" el parque y que se devolvieran los juegos a este. El partido se quejó de que no se cumpliera el acuerdo plenario, por lo que reclama que se haga.

Los populares denunciaron fallos de iluminación en el parque, lo que lleva a "que a metade dos días estea sen luz". También aseguraron que hay "socavón" y unos alambres colocados por el Concello que suponen un "perigo" y existe "risco de accidente". "Varios nenos fixéronse dano. Hai meses pedimos en pleno que se arranxara a situación, pero segue igual", manifestaron.

El PP estudia llevar al próximo pleno una moción para reclamar que se arregle el parque y se cumpla el acuerdo de devolver los juegos "expoliados". Considera que por parte del gobierno hay "unha desidia" de todas las zonas verdes. "No mes de agosto, cando estamos en temporada alta, Sarria dá un aspecto desolador", afirmó el partido, que aseguró que al parque de As Insuas se suma el mal estado de O Mazadoiro y varias calles.