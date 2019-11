El vecino denunciado por el alcalde de Paradela niega haberle golpeado

El vecino de Paradela denunciado por el alcalde por una presunta agresión en su despacho del Concello fue llamado este viernes a declarar en el cuartel de la Guardia Civil de Portomarín en calidad de detenido por un presunto delito de atentado a la autoridad.

El hombre, de 47 años de edad, declinó prestar declaración a la espera de ser citado por el juzgado. No obstante, ya en su casa tras quedar libre, negó haber golpeado al regidor popular por un conflicto con un contenedor de basura. "Eu teño a conciencia moi tranquila, para nada lle puxen a man encima", manifestó.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando cuatro vecinos de Uceira Branca se presentaron en alcaldía para reclamar que el único contenedor de basura que existe en este núcleo de la parroquia de Castro de Rei de Lemos quedase en el mismo lugar de siempre.

Vecinos de Uceira Branca declaran que fueron a la alcaldía a pedir que el contenedor del pueblo quedase en el lugar de siempre

Según el alcalde, José Manuel Mato, en un momento dado tres de ellos profirieron insultos hacia su persona y uno lo agredió propinándole dos golpes en el pecho, por lo que requirió la presencia de la Guardia Civil. Acto seguido acudió al centro de salud para una revisión y presentó una denuncia.

El presunto agresor negó las acusaciones y dijo que se plantea denunciar a su vez al regidor por insultos. "Non houbo agresión nin verbal nin física", defendió un familiar suyo, quien opinó que la denuncia fue "para meter medo e impoñerse". "Nós nunca fomos armar un problema, fomos pedir un servizo. Ninguén lle pegou nin o insultou", señaló. Según su versión, "el empezou a dicir que estabamos alí para insultalo, que era o representante do cidadán e recalcando o poder. En ningún momento houbo disposición a escoitar de verdade. Saímos cando xa non había forma de razoar".

Otra de las presentes, de 72 años, también fue llamada a declarar como testigo. Según ella, "ninguén lle tocou a ninguén". La mujer niega que hubiese insultos por parte de los vecinos. "Nós fomos polo noso dereito e en ningún momento lle falamos mal. Non houbo agresión de nada", sostuvo la septuagenaria, que tampoco descarta otras medidas.

Por su parte, el alcalde se ratificó en la denuncia y reiteró que sufrió una agresión en un episodio inédito en sus cuatro décadas al frente del gobierno de Paradela. Agentes de la Guardia Civil visitaron este viernes el despacho donde tomaron medidas dentro de las diligencias por el presunto delito.

El desencadenante fue el cambio de ubicación del único contenedor de basura que existe en Uceira Branca. Según los vecinos, el conductor del camión dejó de recoger en el lugar de siempre porque giraba en una propiedad privada (del hombre denunciado) en la que se encontró unos palés.

El Concello lo trasladó a la entrada del pueblo para facilitar el paso del camión, los vecinos lo volvieron a poner en el lugar de antes alegando que la nueva ubicación les quedaba lejos a las personas mayores y desde entonces, hace aproximadamente un mes, el vehículo no pasa a recoger.

Las personas que se presentaron en alcaldía indican que su objetivo era proponer, o bien que el camión entrase marcha atrás, o bien que se adecentase en hormigón un espacio público al fondo del núcleo para que el vehículo voltease allí, con la opción de seguir girando en la propiedad privada mientras se ejecutaba la obra.

El Concello dice que ir marcha atrás es peligroso y que está abierto a soluciones «razonables».