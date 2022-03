Detenido en Sarria el 'abuelo' coruñés con más de 100 antecedentes de robo

Una intervención conjunta entre Policía Local y Guardia Civil, iniciada gracias a la colaboración de un vecino, posibilitó este lunes la detención en Sarria del septuagenario de A Coruña que fue apodado como Superlópez y al que le constan más de un centenar de antecedentes por robos.

El hombre, que acostumbra a actuar en viviendas a las que accede con algún pretexto y sin usar la violencia, saltó a los medios hace días tras ser arrestado hasta tres veces en una sola semana en el barrio coruñés de A Zapateira.

Este lunes, sobre la una de la tarde, un joven de Sarria vio a una persona mayor en la calle Fornos de Atrás y le llamó la atención porque portaba en la mano una especie de estampita y timbraba en las viviendas. Convencido de que se trataba del ladrón de los más de cien antecedentes, se presentó corriendo en las oficinas de la Policía Local, situadas a escasa distancia, para dar la voz de alerta.

El concejal de seguridad ciudada, Félix Seijas, que se encontraba en el lugar, contactó a su vez con la Guardia Civil y en conjunto movilizaron un dispositivo formado por tres patrullas de este cuerpo y una cuarta de la Policía Local.

Según relató, en apenas media hora fue posible dar con el paradero del septuagenario, que ya se había desplazado hasta la zona de chalés situada en la salida de Sarria hacia Samos. Allí supuestamente hizo un intento de entrar en una casa diciendo que era "el del aluminio", pero la persona que estaba dentro, encargada de la limpieza del hogar, no le abrió.

Los agentes procedieron a la detención de este varón, de nombre Manuel y de 72 años de edad, porque estaba requisitoriado por un juzgado de A Coruña. De no ser por esta circunstancia no habría sido posible su arresto, dado que en Sarria no llegó a delinquir, de modo que la intervención quedaría en una mera identificación.

Según las informaciones que trascendieron hace días, esta persona, con apariencia de abuelo, actúa en solitario, colándose en las casas para llevarse lo que encuentre, que por lo general no son efectos de alto valor. El tratarse de hurtos y el no causar daños ni usar la fuerza le permite en ocasiones eludir la acción de la justicia.

El concejal Félix Seijas felicitó a la Guardia Civil y la Policía Local por la actuación realizada este lunes, así como al sarriano que les puso sobre la pista. El edil agradeció la aportación vecinal, que en casos como este resulta "fundamental". Además, animó a los ciudadanos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad, y a no tener reparos a la hora de llamar, porque la acción de todos es la que hace de Sarria "un sitio seguro", dijo.