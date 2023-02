El detective de la residencia dice que dio los informes al finalizar la investigación

La empresa InvestigaMás Detectives, contratada en 2019 por el entonces concejal de Servizos Sociais y responsable de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme de Sarria, Benjamín Escontrela, aseguró el martes que entregó en su día los informes sobre las investigaciones a ocho trabajadoras del geriátrico y que estas fueron realizadas "conforme a la ley".

La firma avanzó que emprenderá acciones legales por menoscabar su honor y fama contra aquellos que cuestionaron que hubiera elaborado dichos informes. No aclaró contra quién acudirá a los tribunales, solo apuntó que lo hará contra la persona que hizo declaraciones poniendo en duda que haya realizado los trabajos encargados por el edil.

La compañía no dio detalles sobre los contratos firmados con el concejal para investigar bajas laborales de ocho empleadas, alegando que no puede hacerlo por ley. Sí explicó cómo realizan los detectives este tipo de trabajos, siempre, afirmó, según la ley 5/2014 de detectives privados.

El primer paso es identificar al solicitante del servicio como parte con "interés legítimo", en este caso el concejal Benjamín Escontrela. Tras quedar todo plasmado en un contrato, que aceptan las dos partes, solicitante y detective, se recopila información con el edil e inicia el trabajo.

InvestigaMás reiteró que los detectives no investigan la vida íntima de las personas y en todo trabajo siempre se respetan "los derechos fundamentales" de las mismas. "Si es una baja laboral se verán las conductas y comportamientos de esa persona. Por ejemplo, si tuviera lumbalgia lo normal sería que no condujera o que no cogiera peso. Eso es lo que recogemos, no la vida íntima de las personas", aclaró.

Una práctica "común"

La empresa señaló que es una práctica "común" tanto en administraciones públicas y como en empresas contratar a detectives para investigar a empleados por bajas y absentismo laboral.

Subrayó que no es investigar a quién quieran, cómo quieran y dónde quieran, sino conforme a la ley y "teniendo en cuenta la proporcionalidad, la idoneidad y la necesidad".

Los informes resultantes de las investigaciones siempre son entregados a la persona contratante, indicó. Desde el gobierno local vienen denunciando que no se encontraron dichos documentos y Escontrela, por su parte, dijo que los dejó en la residencia.

Colaboraremos con todos, pero siempre dentro de lo que establece la ley, si el juzgado los pide colaboraremos con la justicia"

El Ayuntamiento requirió a la empresa los informes y esta insistió en que ya los entregó en su día, tal y como se lo explicó al gobierno local tanto por conversación telefónica como por escrito. Además, aseguró que, según la ley, transcurridos tres años del trabajo no tienen la obligación de conservar los informes. Sin embargo, la firma los entregará si los solicita la autoridad judicial. "Colaboraremos con todos, pero siempre dentro de lo que establece la ley, si el juzgado los pide colaboraremos con la justicia", aseguró.

Estas investigaciones figuran, apuntó, en un libro de registro, el cual es diligenciado por la Unidad Central de Seguridad Privada, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Según los datos del grupo de gobierno, fueron suscritos nueve contratos entre octubre y noviembre de 2019 por parte de Benjamín Escontrela y la empresa de detectives. Esta aclaró que por cada investigación hacen un contrato distinto de servicios, una factura y un único informe.