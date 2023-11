Detectados outros 27.500 euros que faltan no matadoiro de Sarria de comezos do ano 2019

O Concello de Sarria detectou outros 27.518,06 euros de servizos do matadoiro municipal que as arcas públicas deixaron de ingresar nos cinco primeiros meses do ano 2019, de xeito que a suma total dende esa data elévase a 202.000 euros, segundo os novos cálculos realizados tras a revisión dos albaráns.

Estes datos foron expostos polo alcalde, Claudio Garrido, na primeira reunión da comisión de investigación sobre a situación económica do matadoiro municipal, celebrada na tarde do pasado luns.

Neste senso, o rexedor asegurou que os grupos da oposición teñen acceso a todos os informes de Tesourería e aos albaráns dos últimos catro anos, ao tempo que anunciou a súa intención de remontar a investigación aos exercicios anteriores a 2019, malia que o cobro desas outras cantidades xa estaría prescrito.

Na comisión de investigación -presidida polo alcalde e formada por César No e Geni Valcárcel de Camiña Sarria, Carmen José López e Jesús Rodríguez de PP, José Manuel López e Diego López de PSOE e Efrén Castro e Mónica López de BNG- o goberno tamén informou de que Tesourería está a notificar a usuarios do matadoiro de outubro, novembro e decembro do 2019 as cantidades que figuran pendentes de ingreso no Concello. Pretende que poidan comunicar a través dunha declaración responsable se xa efectuaron os pagos no seu momento ou, se fose o caso, liquidalos agora.