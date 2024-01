Destino Courel formará na creación de "experiencias turísticas únicas"

Decenas de empresarios e empresarias do sector turístico acudiron o pasado luns á presentación do novo programa de deseño de experiencias turísticas promovido polo Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra Courel, que iniciará un curso intensivo de formación turística gratuíto a partir do día 28 deste mes destinado a todas aquelas persoas interesadas en formar parte dunha campaña de cooperación cuxo fin último é "traballar de forma coexionada para ofrecer aos visitantes a mellor das experiencias", tal e como indicou Martín Alemparte, un dos promotores da iniciativa que inclúe aos concellos de Samos, Triacastela, O Incio e Folgoso do Courel.

Neste acto, ao que acudiron ademais os alcaldes das catro localidades vencelladas, Chus López (Samos), Olga Iglesias (Triacastela), Héctor Corujo (O Incio) e Lola Castro (Folgoso do Courel), os empresarios puideron coñecer de preto este proxecto no que o GDR quere contribuír a crear experiencias turísticas para a súa posterior integración e promoción conxunta, tendo unha duración total de tres semanas.

"Cada un dos negocios creará con nós as súas propias actividades e logo conectarémolas cuns relatos integradores que teñan sentido e atractivo para o consumidor", explicou o consultor turístico Víctor Sixto, que afirmou que esta campaña estará centrada nas necesidades de cada un dos participantes. «Integraremos as tecnoloxías e traballaremos a diferenciación competitiva para facer do territorio un lugar todavía máis apetecible», dixo o consultor, que explicou que o taller incluirá a creación dunha nova actividade turística para cada unha das empresas, ademais dun proceso de paquetización e comercialización.

Tal e como sinalou o consultor turístico Víctor Sixto, "o turismo de experiencias é aquel no que as persoas participan e nos que se involucran as vivencias e os sentementos a través dos sentidos e das emocións". Así, Sixto explicou que "ir comer a un restaurante non é unha experiencia turística", senón que precisamos un valor engadido para iso. "Cando o servizo se acompaña dunha historia entón estamos a crear unha experiencia completa que quedará no recordo da xente", asegurou o consultor, que dixo que as actividades propostas deben posuír catro requisitos. "Ser educativas, estéticas, escapistas e ofrecer un entretemento", uns puntos que traballarán nos seguintes obradoiros.

"Hai pouco estaba no aloxamento turístico dunha parella na que a muller ensinaba aos seus comensais a facer marmelada, e iso é co que se queda a xente", dixo o promotor, que conta cunha ampla experiencia no sector, e que asegura que o máis importante é "construír historias e relatos en torno ao produto ou servizo que ofrecemos porque un destino, por atractivo e bonito que sexa, precisa de experiencias e de dinámicas que a xente recorde co paso do tempo".

Poderán participar todas as empresas interesadas pertencentes ao GDR Destino Courel (Folgoso do Courel, Samos, O Incio e Triacastela), incluíndo dende aloxamentos rurais, ata hoteis, restaurantes, operadoras de turismo, guías turísticas, viñedos, queixerías, ganderías, apicultores ou mesmo artesáns, entre outras tipoloxías.

"Trátase dun programa ambicioso no que contaremos con profesores especializados na materia, un incluso chegado dende Arxentina, e no que se combinaremos unha parte teórica con outra máis práctica", explicou Víctor Sixto, que asegurou que esta é "unha oportunidade única para potenciar os recursos naturais e adquiridos".

Desta forma, o programa turístico, que durará ata o mes de marzo, estará centrado en potenciar dende experiencias gastronómicas ata estéticas ou artísticas. Todo iso dende o punto de vista turístico, xa que o fin último é contribuír á difusión e promoción dos recursos do territorio e o fomento do emprendemento e coordinación entre as emrpesas que traballan de forma activa nos catro concellos.