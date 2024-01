O desfile de Entroido de Sarria repartirá máis de 6.000 euros en premios

O desfile de Entroido de Sarria, que terá lugar o domingo 11 de febreiro con saída dende o barrio da Estación ás 17.00 horas e remate na Praza da Vila, repartirá un total de 6.050 euros en premios para as mellores comparsas, carrozas e demais participantes que queiran demostrar as súas dotes artísticas nun certame no que se valorará moito o traballo e a orixinalidade.

A categoría de carrozas contará con tres premios: o primeiro estará dotado de 800 euros, o segundo, de 600, e o terceiro, de 300. No caso das comparsas haberá catro premios: o primeiro estará tamén valorado en 800 euros, o segundo, en 600; o terceiro, en 300, e o cuarto, en 150 euros. En ámbolos dous apartados deberán contar con máis de catro participantes e indicar se hai menores de idade en máis da metade do grupo, xa que nese caso pasaría a identificarse como carroza ou comparsa infantil.

A mellor comparsa ou carroza infantil recibirá un premio de 250 euros, a máis animada de máis de 50 compoñentes recibirá 200 euros, a máis animada de catro a 50 membros, 150 euros; o participante máis animado, 60 euros, e a mellor crítica de actualidade, outros 60 euros.

Por outra parte, o mellor disfrace individual de adultos, no que se inclúen dende un ata tres compoñentes, estará dotado de tres premios: un primeiro de 150 euros, un segundo de 100 e un terceiro de 60. Pola súa parte, na categoría individual infantil (persoas menores de 16 anos) repartiranse un primeiro premio de 120 euros e un segundo de 100.

Fóra da comarca

O desfile de Entroido de Sarria tamén entregará galardóns aos mellores participantes de fóra da comarca. Haberá catro premios para os gañadores: a mellor carroza recibirá 450 euros; a mellor comparsa, 300; a segunda mellor comparsa, 150, e haberá un recoñecemento individual de 150 euros.

Ademais, haberá un premio de 200 euros para a mellor música en vivo, segundo indican as bases establecidas dende a área de Cultura. O xurado terá liberdade para establecer as súas cualificacións, sendo os criterios a valorar a montaxe, a elaboración e os materiais utilizados, a orixinalidade, o interese etnográfico, o humor, a posta en escena, a simpatía e a graza e espírito dos participantes, ademais da utilización de música en vivo.

Inscricións

Os interesados e interesadas en formar parte do certame de disfraces poderán inscribirse ata o día 7 de febreiro ás 23.59 horas a través dun impreso que se atopa na páxina web do Concello de Sarria, que deberá presentarse no rexistro xeral ou a través do correo [email protected]. A este impreso deberá adxuntarse o DNI e o certificado de titularidade da conta bancaria onde se fará efectivo o pago dos premios correspondentes.

Na ficha de inscrición deberá indicarse ademais a matrícula do vehículo participante do desfile e a lonxitude en metros (aproximados) de ocupación do mesmo. Dende o Concello convocan ademais unha reunión obrigatoria co público participante o día 8 de febreiro na casa consistorial ás 20.00 horas para coñecer todos os detalles do evento.