Derribada una vivienda en el centro de Oural que llevaba años apuntalada

Una vivienda del centro de Oural, que llevaba años apuntalada, fue derribada por sus propietarios, lo que pone fin a una problemática que se arrastraba desde hacía mucho tiempo y que había generado quejas vecinales por el riesgo que suponía.



La demolición de la casa, situada en la calle principal de esta localidad sarriana, se produjo hace ya unas semanas tras años de gestiones que conllevaron la declaración del inmueble en ruina.



Entre quienes reclamaban una solución al estado de esta vivienda se encuentra la asociación de vecinos As Nocellas de Oural, la cual venía advirtiendo desde hace ya unos 15 años de la "peligrosidad" de esta construcción, deshabitada desde hace más de medio siglo.



Una década atrás, la vivienda fue apuntalada para evitar males mayores y, desde entonces, permanecía en ese estado. Según los vecinos, no solo ofrecía una mala imagen de la localidad, sino que suponía una amenaza por cuanto los puntales de madera ocupaban la acera y obligaban al peatón a circular por la calzada en esta zona. Además, los coches seguían aparcando a su lado, con el consiguiente riesgo. "Non pasou nada porque Deus non o quixo", señaló un vecino, quien se felicitó por la "eliminación deste perigo".



Los trámites que concluyeron con la demolición comenzaron hace ya varios años, con la colaboración de los propietarios, que se mostraron receptivos al derribo.



En 2014, el Ayuntamiento sarriano inició el expediente de declaración de ruina del inmueble, situado cerca de un bar y de una gasolinera. Se basó para ello en un informe del entonces arquitecto técnico municipal, según el cual la cubierta de la casa estaba parcialmente caída, la tabiquería interior había desaparecido y la fachada lateral derecha presentaba importantes grietas.



Ya con el gobierno actual, se procedió al vallado de la zona y a la concesión (en noviembre del pasado año) del permiso para derribar la vivienda, medida que se hizo efectiva hace unas semanas.



Según los vecinos, en el núcleo de Oural también se produjo hace meses la demolición de otra casa en mal estado, de modo que en la actualidad no queda ninguna construcción en situación tan peligrosa como estas dos.



El pasado verano, también se procedió en Sarria al derribo de otra vivienda, en este caso en el barrio de O Mazadoiro, la cual constituía el último tapón urbanístico que quedaba en el municipio. La casa suponía un obstáculo para la visibilidad e implicaba un estrechamiento de la calzada, en una zona de considerable tráfico al estar en el acceso al barrio desde la LU-546 y en las proximidades de la residencia de mayores de Sarria.



Sus propietarios asumieron las tareas de demolición, tras lo cual registraron un escrito en el Concello para ceder los terrenos en los que se levantaba el inmueble a cambio de que la administración local urbanice la zona.