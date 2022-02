O deputado Néstor Rego visita en Samos unha explotación gandeira en extensivo

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, visitou en Samos a explotación en extensivo do gandeiro Alberto Santín, onde reivindicou o papel deste tipo de proxectos para o desenvolvemento do rural e a loita contra o despoboamento.

A explotación deste gandeiro conta con máis de 200 ovellas e 130 cabras de raza autóctona galega, que desenvolven un papel fundamental na conservación dos ecosistemas e contribúen á limpeza e conservación dos montes, evitando a aparición e propagación de lumes.

Rego lembrou as iniciativas rexistradas polo BNG no Congreso nas que reclama a adaptación da nova PAC e dos ecoesquemas que fixa o ministerio á realidade galega para que os gandeiros non saian prexudicados coa nova regulación.

Na visita estivo acompañado da concelleira do BNG en Samos, Chus López; o responsable local do partido, Milucho López; e os concelleiros nacionalistas de Sarria, Efrén Castro e Mónica López, entre outros.