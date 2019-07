Un veciño de Sarria decidiu elaborar un vídeo a través do cal denuncia a situación do Camiño Francés, no cal podemos atopar numerosos elementos do feísmo.

A reclamación esténdese á Xunta, co obxectivo de que se tome en consideración afrontar medidas coa mirada posta no Plan Estratéxico do Xacobeo 21.