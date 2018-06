El historiador Xabier Moure denuncia la destrucción de una piedra ritual -conocida como la Pedra do Tempo- en el monte de Santa Mariña, en el ayuntamiento de O Incio.

El bien se encontraba junto a la necrópolis y era una losa de pizarra de unos tres metros de alto, en la que, según la tradición, se practicaba un ritual por parte de los vecinos de la zona.

Estos colocaban la piedra en posición vertical cuando querían que dejara de llover y que saliera el sol. Al pasar el verano o en época de sequía la tumbaban en el suelo para que volviera a llover, explicó Moure. Para que el ritual fuera efectivo tenían que participar los vecinos de cinco parroquias de la zona: Teibilide (Samos), Loureiro (Sarria) y Reboiro, Santa Cristina do Viso y Toldaos. Estas tres últimas localidades se ubican en el concello de O Incio.

El bien se situaba junto a la desaparecida ermita de Santa Mariña y hace "sete ou oito anos foi sacado do lugar orixinal por un desaprensivo de forma premeditada, xa que non hai unha soa persoa nos arredores que descoñecera a tradición e o que a Pedra do Tempo representaba", afirmó. En la actualidad la roca se encuentra partida. Parte de ella se ubica junto a un camino, mientras que el resto y las piedras que se utilizaban para sujetar en pie la pieza fueron hallados en una pequeña laguna, en el lugar en el que se levantaba la antigua ermita.

La roca se encuentra partida y algunos restos se ubican junto a un camino, mientras que el resto están en alguna pequeña laguna

El historiador cree que la Pedra do Tempo podría ser "unha primitiva pedrafita, un menhir da mesma época que as mámoas".

Xabier Moure aseguró que la ermita, documentada en el siglo XVIII, se construiría para cristianizar un lugar considerado como pagano. "Moitos monumentos megalíticos foron obxecto de culto moitos séculos despois, mesmo cando o cristianismo xa estaba instalado en Galicia e a Igrexa, para acabar con esas prácticas, en vez destruílos, erixiu ermidas, cruceiros e outros monumentos coa simboloxía cristiá", explicó.

En las inmediaciones de esta curiosa roca se ubica la necrópolis de Santa Mariña, la cual es Bien de Interés Cultural (BIC). Esta cuenta con alrededor de medio centenar de mámoas, muchas con cámara megalítica. Hace unos meses los comuneros del monte en mano común Serra de Santa Mariña, perteneciente a la parroquia de Suñide, reclamaron a la Xunta que las limpiara y las delimitara con el fin de que se pueda compaginar el aprovechamiento del monte con la protección de la mámoas,

En Santa Mariña también se encuentran algunas piedras que tienen petroglifos.