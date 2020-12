Vecinos de Paradela y O Saviñao y representantes políticos del PP se concentraron este viernes para pedir que la Diputación ensanche la vía que une la primera de las localidades y Currelos, cumpliendo con su "compromiso".

El alcalde paradelense, José Manuel Mato, denunció la siniestralidad de la vía por su escasa anchura. Según explicó, el único tramo que ya está arreglado ocurrieron unos 20 siniestros. La vía tiene, además, una importante carga de tráfico y, según las mediciones realizadas en agosto de 2018, circulan una media de "684 vehículos diarios", muchos de ellos camiones.

Tanto Mato como su homólogo de O Saviñao, Juan Carlos Armesto, recordaron que en esta zona, se concentra un gran número de explotaciones ganaderas. La carretera es, además, un "eixe vertebral da provincia" y "a entrada ao corazón da Ribeira Sacra".

Los regidores y el portavoz del grupo provincial del PP, Javier Castiñeira, recordaron que la reforma de la vía ya estaba adjudicada por el gobierno de la Diputación que encabezaba Francisco Cacharro Pardo. Sin embargo, en 2007 PSOE y BNG "desfixeron os contratos e indemnizaron ás empresas". Con la creación de los parques eólicos de Paradela se vio una nueva oportunidad, ya que la empresa tuvo que depositar una fianza de 330.000 euros para garantizar que después de las obras la vía quedara en buen estado. Entonces llegaron a un acuerdo con el gobierno del socialista Darío Campos para "ampliar o ancho e reducir curvas" de la carretera con "un millón de euros", señaló Castiñeira.

Este acusó al actual presidente de la Diputación de no cumplir ese acuerdo y de publicitar una inversión de 542.000 euros en la vía, cuando realmente 330.000 proceden de dicha fianza.

Los alcaldes defendieron que para ensanchar la carretera no sería preciso realizar expropiaciones. "Se non se fai nun ano a obra, que sea faga en dous ou en tres, pero que nos deixen unha estrada moderna", pidió Mato. Si no se ensancha se está "hipotecando a varias xeracións", manifestaron los representantes, quienes estuvieron acompañados por el presidente del Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra y alcalde de Sober, y los regidores de Chantada y Portomarín. Cuentan con el apoyo, dijeron, de todos los alcaldes y representantes de la Ribeira Sacra.

El PP anunció que llevará el asunto al pleno provincial. Por otro lado, la agrupación socialista de Paradela, señaló Mato, también mostró su apoyo en las redes sociales a ensanchar la vía.

DIPUTACIÓN. La Diputación anunció un día antes de la concentración que invertirá 542.000 euros en mejorar 12,3 kilómetros entre Paradela y Currelos. Se destinarán a la reapertura y limpieza de cunetas, la rehabilitación del firme con aglomerado en caliente y el repintado de la señalización horizontal, obras con las que se completará la mejora del trayecto entre las dos localidades.