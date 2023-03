"A defensa do rural, das persoas maiores e a mocidade, coa mellora das comunicacións, son as nosas propostas para Samos"

Miguel Gallego

Candidato do PP en Samos

Idade: 25 anos

Lugar de nacemento: Lourido Grande (Samos)

Primeiro ano como candidato: 2023.

Afeccións: Viaxar, sendeirismo, a informática e os animais

Miguel Gallego é un dos alcaldables co que o Partido Popular de Galicia concorre aos comicios do 28 de maio, e teno claro. Sinala como folla de ruta do proxecto que encabeza en Samos "traballar por aquilo que é posible facer e que xera benestar ao noso pobo". Tal é así que, malia a súa xuventude, si que acumula unha gran vocación política que, asegura, lle vén dende que era neno. "Na miña casa como xa se fixo público en distintos medios de comunicación sempre cremos na política como o medio para cambiar ou mellorar os territorios", remarca.

Deste xeito, o candidato pon en valor que "somos xente nova pero seria, ilusionados e coñecedores da responsabilidade que conleva representar a un partido tan grande como é o PP. E estamos dispostos a traballar para conseguir a maioría e acadar a alcaldía de Samos" porque "unha mestura de partidos que non se poñan de acordo en nada, non podería facer nada bo polo pobo". As propostas do Partido Popular "serán cribles" e realizables e dirixidas a "mellorar e revitalizar o noso concello".

A defensa do rural, algo irrenunciable

Miguel Gallego manifesta que "imos defender o noso rural, a forma de vida dos gandeiros que manteñen en boas condicións o noso patrimonio natural" e que sofren as consecuencias das políticas impostas dende Madrid por "alguén que nunca unha vaca viu nin coñece para nada o sistema de vida da nosa Comunidade". Nomea, por exemplo, a protección do lobo e sinala que "hai que protexer o noso sustento. As nosas vacas son animais a protexer". Así, continua, "todo son atrancos para as persoas que queren vivir e quedar nas nosas aldeas". Advirte que, deste xeito, "non se pode fixar poboación".

Engade que "o parque eólico xeraría traballo e riqueza para a nosa xente" e por iso lamenta que haxa movementos que se opoñan a este tipo de iniciativas e que xurdan, ademais, "de persoas de fóra que din interesarse polo noso benestar".

Impulso dos recursos económicos

Miguel Gallego amósase partidario de darlle vida ao pobo para revitalizar os negocios. Así mesmo, avoga por "dar visibilidade ao noso sector hostaleiro" a través dunha "boa sinalización e promoción nas redes do ben que se come en Samos".

Apoio aos maiores e os mozos

Tamén sinala que "debemos conseguir unha nova residencia de maiores como teñen outros concellos de arredor —e que dende o PSOE tanto nos negaron, ano tras ano— porque os nosos veciños tamén teñen o dereito a residir e ser coidados na súa zona sen ter que desprazarse". No marco deste apartado, o alcaldable defende o mantemento da Festa da Terceira Idade.

Para os mozos e mozas, inclúe a mellora tanto do pavillón de deportes, como do colexio e, co fin de facilitar a conciliación, aposta pola creación dun servizo de madrugadores.

Mellora das estradas

En definitiva, avanza: "esixiremos aos organismos correspondentes que traballen para aquilo para o que foron creados".

En relación á Deputación de Lugo, contrapón "a promoción que fai o goberno de Tomé sobre a súa xestión co mal estado que presentan as estradas provinciais de Lóuzara", por exemplo.

Miguel Gallego recoñece que "temos un gran reto por diante". E "fronte aos insultos e mentiras das persoas que nunca fixeron nada por Samos"; convida aos simpatizantes a "seguir unidos, todos a unha, polo noso camiño" de cara a conseguir unha ampla maioría para "poder gobernar o Concello libre de ataduras, problemas e liortas".

Así, aposta polo inicio dos trámites para a construción dun polígono industrial, a instalación de cubrecolectores e novos alumeados públicos, así como pola mellora dos accesos ao distintos núcleos de poboación. do Concello unha administración áxil, eficaz e resolutiva.

Xestión administrativa

Manter o Concello con débeda cero

A xestión administrativa é outro dos piares do que será a acción de goberno do candidato do PP á alcaldía de Samos. A este respecto, Miguel Gallego considera clave entre os obxectivos de goberno seguir mantendo o Concello con débeda cero, ademais de seguir informando desde a administración local aos veciños e veciñas en todos os trámites ou axudas das que poidan beneficiarse, proporcionando, así mesmo, as ferramentas formativas precisas a todas aquelas persoas maiores que desexen realizar estas xestións de forma telemática.