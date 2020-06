La defensa de la agredida en Sarria ve alto riesgo de que el detenido reincida

La defensa de la vecina de Sarria que sufrió un intento de violación y una agresión en la ruta de As Aceas recurrió este lunes la puesta en libertad del detenido y reclamó su ingreso en prisión provisional por existir un "altísimo riesgo" de que cometa otros hechos similares y por peligro de fuga.

En su escrito asegura que no hay dudas de que el investigado es el responsable de los hechos, ya que él mismo lo admitió ante los agentes de la Guardia Civil en el momento de su detención, según figura en el atestado. Además, fue identificado por la víctima en un reconocimiento fotográfico.

La defensa considera que existe un "altísimo" riesgo de que el detenido, de 23 años, reincida por la "terrible gravedad" de los hechos y tener antecedentes penales por la comisión de sendos delitos de lesiones y robo con violencia. Por este último le fue impuesta en 2018 una pena de prisión de dos años, que está en suspenso por un plazo de tres. Según señala en el escrito, este "alto riesgo" no solo afecta a la víctima, sino a la sociedad en general, y especialmente a las mujeres, a las que "no se les ofrece en este caso la protección suficiente para evitar nuevos hechos de esta gravedad, pese a que la legislación sí lo permite".

Argumenta que también hay un "serio riesgo de fuga" del investigado, pues carece de arraigo. Asegura que la suspensión de la pena que le fue impuesta hace dos años también puede ser motivo para su huida.

Para solicitar la prisión provisional del detenido, la defensa alega, además, que se trata de un delito grave de lesiones y otro de tentativa de agresión sexual, ya que utilizó medios peligrosos susceptibles de causar la muerte de la mujer. Estos delitos están castigados con más de dos años de prisión, que justifican la medida cautelar pedida, dice. Insiste en que la declaración de la víctima y las lesiones que presenta denotan la "terrible gravedad" de los hechos denunciados.

El escrito explica que el investigado golpeó con un palo repetidamente y con gran violencia a la mujer, de 67 años, en diferentes partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, con el objetivo de "doblegarla y consumar una agresión sexual". Ante la resistencia de la mujer, se puso en pie encima de ella, pisándola en el cuello y las costillas, lo que llevó a que quedara inconsciente, asegura.

La agresión "milagrosamente no derivó en un trágico final, que no es otro que la muerte de la víctima", afirma el escrito. A causa de los golpes, sufrió múltiples contusiones y cortes, por los que precisó varios puntos de sutura.

La defensa dice que, ante la agresión, la víctima y la sociedad en general perciben una "sensación de indefensión", pues ni se convocó la "vistilla" que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé para la adopción de la medida cautelar de prisión provisional y pide que se celebre.

La agresión e intento de violación ocurrió el miércoles en la ruta de As Aceas, tras lo que fue detenido un joven de Sarria. El juzgado decretó su libertad, con una orden de alejamiento de 300 metros de la mujer y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio. Los graves hechos motivaron la celebración el domingo de una ruta convocada por el colectivo feminista Mulleres de Raíz.

BNG. El BNG también condenó ayer la agresión y manifestó su apoyo a la vecina. El portavoz municipal, Efrén Castro, aseguró que el sistema judicial "ten que afrontar as mudanzas necesarias para garantir o acompañamento e asesoramento das mulleres vítimas de violencia sexual, xa que a falta de formación e de medios materiais e humanos dificulta que reciban o apoio necesario".

Incidió en el carácter estructural de la violencia de género, que tiene su raíz en una "sociedade machista que aínda sostén estereotipos e roles que menoscaban os dereitos e as liberdades das mulleres polo feito de selo". Estas "teñen que ser libres para saír a rúa, non valentes", señaló.

Critica la ausencia de la Fiscalía en las declaraciones

El Ayuntamiento de Sarria emitió ayer un comunicado institucional ante la agresión, en el que critica que el Ministerio Fiscal no estuviera, de forma presencial o telemática, en las declaraciones en el juzgado de la víctima y el investigado al tratarse "dun delito de semellante gravidade". "Os veciños de Sarria somos iguais que os de Lugo ou Monforte, pero, ao parecer, un delito desta gravidade instruído en Sarria non merece da atención dun fiscal que perciba directamente as versións dos feitos para poder solicitar as medidas cautelares que correspondan", manifiesta.



Exige la presencia de la Fiscalía en el juzgado en la instrucción de diligencias penales por hechos de gravedad similar a los de la pasada semana. Critica también que no se adoptaran medidas cautelares de "maior calado" y pide que se "dé amparo" a las víctimas de delitos de este tipo, "sen deixalas desamparadas e coa posibilidade de atoparse de novo co seu agresor en calquera lugar do pobo".