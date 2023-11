O décimo sexto Tapicheo de Sarria terá lugar entre os días 5 e 9 de decembro

A concellería de Festas de Sarria ten aberto ata o xoves da semana que vén o prazo para que os establecementos de hostalaría do municipio poidan inscribirse na décimo sexta edición do concurso de tapas, Tapicheo, que se desenvolverá entre o 5 e o 9 de decembro, ambos incluídos.

Para participar no certame, os locais deberán ingresar unha cota de inscrición de 30 euros na conta de Abanca ES94 2080 0143 3231 1000 0072, indicando no concepto a palabra Tapicheo seguida do nome do establecemento.

Ademais, deberán aboar outros 30 euros na axencia Halcón Viaxes, na Rúa Diego Pazos, como contribución para a viaxe que se sorteará entre os clientes que presenten as tarxetas seladas por todos os establecementos.

Unha vez realizados ambos pagamentos, os locais que desexen participar deberán presentar no rexistro xeral do Concello ou ben a través da sede electrónica (sarria.sedelectronica.es) o formulario de inscrición que se pode atopar na páxina web da administración local (sarria.gal).

De 20.00 a 23.00 horas. Nesta nova edición do concurso de tapas, a organización determinou que o horario mínimo de servizo das tapas entre os días 5 e 9 de decembro será de 20.00 a 23.00 horas e que o prezo por unidade deberá situarse entre os 2 e os 3 euros.

Dende o Concello animan a participar a todos os establecementos hosteleiros do termo municipal.

O xurado popular elixirá cos seus votos as seis tapas finalistas, que serán probadas despois por un xurado profesional para decidir os tres primeiros clasificados. Os locais poderán presentar unha tapa infantil fóra de concurso.