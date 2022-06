Una década del voto telemático

El voto telemático en el Congreso de los Diputados, que tanto ha dado que hablar en asuntos recientes como la aprobación de la reforma laboral gracias al supuesto error de un diputado popular, acaba de cumplir diez años, una fecha que recuerda a la perfección la alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias, quien fue la primera persona en España en hacer uso de este sistema.

La regidora, que por aquellas fechas compatibilizaba la alcaldía con su labor como diputada nacional, estrenó el voto telemático el 12 de junio de 2012 por encontrarse embarazada de 35 semanas. Su avanzado estado de gestación le impedía volar a Madrid para asistir a la sesión correspondiente en el Congreso, un viaje que también se desaconsejaba en coche u otro medio de transporte por la longitud del desplazamiento.

En este décimo aniversario, Iglesias rememora aquel día como "histórico" tanto por la novedad que suponía como por la repercusión que tuvo y que ayudó a poner en el mapa a Triacastela, con sus 756 habitantes en 2012 y su importancia en el Camino Francés.

El estreno del voto telemático fue la para alcaldesa (ahora también jefa territorial de la Consellería do Medio Rural) "un momento moi importante por todo o que significou, porque a nivel persoal era por un motivo bo como un embarazo, e pola visibilidade que lle ía dar ao meu pobo", explica.

La posibilidad de utilizar la votación telemática fue aprobada por el Congreso en julio de 2011 para supuestos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave, si bien no se puso en marcha hasta once meses después. Olga Iglesias, que salía de cuentas de su segundo hijo (una niña) el 30 de junio de 2012, fue la primera diputada en solicitar acogerse al nuevo sistema y emitió su voto desde el consistorio de Triacastela, según confiesa, con cierto nerviosismo, en una jornada seguida por numerosos medios de todo el país. Era una fecha señalada, más por la novedad telemática que por el asunto que se aprobaba, que no era de calado.

A aquel primer voto seguirían varios más, dado que continuó haciendo uso de este sistema hasta que se incorporó presencialmente al Congreso en septiembre.

PANDEMIA. Lo que en 2012 era inusual acabaría por generalizarse con la llegada de una pandemia que lo trastocó todo. Además de ampliarse los supuestos en los que se puede utilizar el voto telemático, son más los asuntos que pueden dirimirse de este modo. También se han introducido cambios para agilizar el proceso. Por ejemplo, en sus inicios, la presidencia llamaba al diputado o diputada en este caso para comprobar teléfonicamente la emisión efectiva del voto y su sentido.

¿Qué opina Olga Iglesias cuando saltan las noticias de que alguien se equivoca al hacer el proceso telemático? Pues que "non era fácil confundirse, polo menos cando o fixen eu". En todo caso, puntualiza, en aquellos inicios se empleaba para votaciones más sencillas, porque "canto te metes en emendas é distinto".