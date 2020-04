Desde que comenzó la crisis del coronavirus, las medidas de seguridad y limpieza en grado máximo forman parte de un ritual diario para la joven sarriana Alba Rodríguez, y no solo por su responsabilidad como ciudadana, sino también por su trabajo en un centro de salud y por la situación personal de su marido, trasplantado de riñón hace dos años.

"El miedo de los sanitarios no es contagiarnos nosotros, es contagiar a otros pacientes y a nuestra propia familia", dice la enfermera, según la cual "cada día que vamos al trabajo empieza una nueva cuarentena para nosotros". Finalizada la jornada laboral y, al llegar a su hogar, comienza para Alba Rodríguez otro proceso que debe completar antes de sentarse a la mesa. Los zapatos quedan en la entrada y se desinfectan con lejía, la ropa va directa a la lavadora, también con lejía y agua caliente, y la ducha la espera.

"Desde que llego hasta que como tengo que hacer una rutina de limpieza exhaustiva", cuenta la enfermera, que también desinfecta manillas de puertas y llaves de la luz. La casa está siempre ventilada, duerme en otra habitación, usa un baño para ella sola y mantiene distancias de seguridad con su marido. "Muchas compañeras se fueron de sus casas. Yo lo valoré y decidimos intentar aguantar teniendo todas las medidas posibles", señala la sanitaria, casada con Iván Quiñoá, trasplantado de riñón y autor del libro ¡Quiero vivir!, en el que relata su experiencia con un sarcoma de Ewing que le diagnosticaron a los 16 años.

"Iván es superpositivo. Para él son unos días que hay que tener un poco más de paciencia y no venirse abajo", asegura. Por sus propias vivencias, Quiñoá hace gala de una perspectiva más amplia que no deja de ser un ejemplo porque, "estar en un hospital como estuvo él un año aislado», hace ver que «no es nada estar en tu casa, con tus cosas y tu familia".

Alba Rodríguez, quien ejerce en el centro de salud de Pol, confiesa que "al principio tenía mucha angustia". "Entiendo perfectamente que esta es una situación excepcional, pero con cambios de protocolo cada día. Ahora que aplicamos todas las medidas de protección que tenemos y que podemos trabajamos más tranquilos", señala la sanitaria, que agradece las donaciones de material del Concello de Pol o la plataforma Coronavirus Market, entre otros colectivos.

La sarriana anima a quedarse en casa, "porque es la mejor forma de parar este virus" y lanza un mensaje de "ánimo y fuerza" a todas sus compañeras, de hospitales y centros de salud. "Está siendo duro, pero con el esfuerzo de todos, lo superaremos", recalca.

"Me gustaría que cuando pase todo esto no se olvide, porque la sanidad es de todos y debemos cuidarla", reivindica la enfermera

A los que cumplen el confinamiento les agradece su buen hacer y a los que no lo hacen les recuerda que "es un problema global, muy serio" y que "están en poniendo en riesgo a sus familias, los trabajadores que no podemos quedarnos en casa y a ellos mismos".

Con 400 contratos de trabajo en 15 años, Alba Rodríguez forma parte de Enfermeiras Eventuais en Loita y es una firme defensora de la "sanidad pública y de calidad". "Me gustaría que cuando pase todo esto no se olvide y que cuando nos movilicemos contemos con el apoyo de la gente porque la sanidad es de todos y, si no la cuidamos, cuando la necesitemos no la vamos a tener", reivindica.

El apoyo que no le falta estos días es el de sus vecinos de la Gran Vía de Sarria, una de las calles más activas a la hora de idear propuestas para llevar mejor el confinamiento y reconocer el trabajo de sanitarios y otros profesionales. La joven, que colocó en su edificio y en la puerta del garaje carteles con consejos para hacer frente al Covid-19, participa en todas las iniciativas del vecindario y asegura emocionarse con cada detalle que "da un poquito de ánimo".