Los datos de reservas auguran un buen año en el Camino de Santiago

Las expectativas en el Camino de Santiago en Sarria este 2023, después del doble Año Santo 2021-2022, son buenas en el sector ante los datos de reservas. Hosteleros coinciden en que el año previo y posterior al Xacobeo conllevan habitualmente una gran afluencia de peregrinos y las reservas hacen esperar que así sea.

"Que empecen tan cedo a facelas fai pensar que será un bo ano", afirma el presidente de la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na Comarca de Sarria, Jorge López. En el colectivo asegura que están recibiendo "moitas" consultas de caminantes, tanto por teléfono como por correo electrónico, para preparar la ruta jacobea. También a través de la página web de la entidad, la cual "ten moita aceptación". Se interesan, explica, de cara a preparar su peregrinación en los meses de primavera y verano.

"O forte será a partir do 15 de marzo e en vésperas de Semana Santa", cuando comienza la temporada en la ruta, señala el presidente de la entidad. Le sorprende que durante estos días haya ya peregrinos. Pone el ejemplo de este miércoles, cuando se encontró con sendos grupos de unas 30 personas de Estados Unidos y Alicante.

López hace hincapié en que el Camino Francés "non está masificado, si ten moita xente, pero tamén hai moita infraestrutura".

Desde Agalber, la asociación gallega que representa a albergues privados, también apuntan a que hay "bastante" reserva y que lo hacen con más anticipación, indica su presidente, Miguel Ángel Rodríguez. "As previsións son bastante boas, xente que traballa con grupos teñen incluso máis reservas que no Ano Santo. Esperamos que sexa igual ou un pouco mellor que no Xacobeo", explica. Aclara que las reservas son "de habitacións privadas ou de familias", ya que el peregrino de albergue no lo hace con tanta antelación.

En los años posteriores al Santo, comenta, percibían habitualmente más caminantes de largo recorrido, por lo que confía en que se mantenga esta tendencia.

La mayor parte de los alojamientos se encuentran en la actualidad cerrados por ser época baja, si bien están recibiendo muchas consultas de cara a la temporada. "Normalmente es muy alto el año posterior al Santo. Hay gente que prefiere esperar un año y hacerlo más tranquilo", afirma Marcela Caballero, del establecimiento La Casona de Sarria.

En su caso se están "moviendo muchísimo las reservas". Estas arrancaban habitualmente a partir de "mediados de enero", pero "ya comenzaron antes de finales de 2022". Calcula que está al "60%" de ocupación para la temporada y, por ejemplo, en septiembre asegura que se encuentra al completo. "Nosotros trabajamos con agencia y ya nos ocupan la casa entera tres días a la semana desde abril hasta octubre", explica.

Muchas de las solicitudes de alojamiento son de estadounidenses o canadienses. "El extranjero vuelve con fuerza, el año pasado no hubo a nivel de años anteriores a la pandemia", cuenta Marcela Caballero, quien echa de menos a coreanos o chinos, peregrino de "alto standing".

Cristina González-Zaera, del albergue Oasis, confía en que sea "un año similar o quizás un poquito mejor" que 2022, pues el pasado ejercicio todavía hubo algunas restricciones por la pandemia.

La hospitalera indica que "están llamando con mucha antelación, se están adelantando a reservar". En su caso son todos peregrinos nacionales y está recibiendo consultas de colegios.

José María Díaz, del hotel Alfonso IX y la Peregrinoteca, concuerda en que los años anterior y posterior al Santo acostumbran a ser buenos en afluencia y se encuentra a la expectativa. Espera que este año se recuperen los peregrinos australianos y coreanos.

Este hace hincapié en los problemas para encontrar personal para al sector, lo que pone en el debate la necesidad de impartir en Sarria un ciclo de FP de Hostelería. También se refiere a que es preciso diversificar la calidad.