A danza lusa achégase ata o rural de Sarria para quedar

Dende que a Palleira de Manán foi reconvertida en sede cultural, a asociación Crearte non deixou de promover actividades artísticas pensadas para todos os públicos. Unha das máis recentes, o ciclo de danza. E é que a bailarina sarriá e secretaria da agrupación local, Ángela Díaz Quintela, decidiu iniciar uns ciclos de movemento corporal cos que pretende "traer a Sarria a danza lusa nuns cursos dirixidos a todos os públicos", explica a sarriá, que impartirá a súa primeira sesión o vindeiro sábado, 9 de marzo, en horario de 11.00 a 13.00 horas.

Ángela Díaz Quintela, que estudou danza en Lisboa e tomou clases no conservatorio de Lugo durante a súa nenez, dedícase profesionalmente ao baile dende hai dez anos en Oporto, onde traballa de forma independente como intérprete en varias compañías e tamén imparte algunhas formacións en teatros e demais espectáculos. "Tiña gañas de traer un curso coma este á miña terra, porque é un xeito de descentralizar a arte e ofrecer novas actividades en áreas rurais", asegura a bailarina.

As sesións comezaron en xaneiro (ofrecen unha mensual), pero a seguinte será a primeira impartida por ela, que será a profesora titular da actividade. "A idea destes encontros é que poidan participar persoas como a miña nai, que non ten técnica pero que é unha amante da danza, ata un alumno dun conservatorio, xa que queremos crear un espazo aberto para todo o mundo", afirma a intérprete, que di que a súa paixón pola danza vén herdada da súa familia, que "sempre foi moi afeccionada a esta disciplina a pesar de non dedicarse a ela".

A sarriá móstrase "moi ilusionada" de poder traer este proxecto á súa terra natal, e concretamente á Palleira, un espazo "moi acolledor e íntimo no que buscamos reunir toda a comunidade interesada en participar en todo tipo de obradoiros artísticos e creativos".

Neste caso, os que participen no taller do sábado poderán desfrutar de xogos, improvisacións guiadas con palabras e sensacións, e técnica de contacto, ademais de aprender secuencias e coreografías orientadas a varios niveis.

Ciclos musicais e residencias artísticas