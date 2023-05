Del Dakar a las aulas del Gregorio Fernández

Estudiantes del instituto Gregorio Fernández de Sarria tuvieron este viernes una clase diferente, en la que, en lugar de aprender sobre las asignaturas que cursan, se acercaron al mundo de los rallys y del Dakar de la mano del piloto Sergio Vallejo.

En la actividad participaron 70 alumnos de los ciclos de Mecanizado y Fabricación e Montaxe, así como de tercero de Eso y primero de bachillerato. Son jóvenes que están interesados en estudiar ciclos formativos relacionados con la automoción o bien son aficionados al mundo de los rallys y admiran a Vallejo, indicaron desde el centro, que, por ello, decidió organizar esta actividad. El instituto agradeció la participación del piloto y su "calidade deportiva e humana", así como las enseñanzas transmitidas a los estudiantes.

Durante la charla, que llevó por título De Meira al Dakar, el deportista fue relatando los momentos más importantes de su trayectoria y de cómo enfocó su pasión a su profesión. También describió su experiencia en el Dakar. Esta prueba centró precisamente muchas de las preguntas de los alumnos, quienes quisieron saber cuestiones sobre los coches con los que compite, cómo se orientan en el desierto, el funcionamiento de una carrera de este tipo o la forma de solucionar los problemas y averías. "Ao mellor desde fóra parece que ser piloto só é conducir, pero nun rally como este tes que facer tamén de mecánico, de psicólogo, comunicarte ben co copiloto... En fin, é unha aventura", explicó Sergio Vallejo.

Este quiso también transmitir a los estudiantes "a capacidade de sacrificio que tes que ter no Dakar, pero tamén ter calma e paciencia para resolver os problemas sen poñerse demasiado estresado". El piloto de Meira les dio el consejo de tratar de orientar su futuro hacia algo que los apasione y en eso intentar ser los mejores. Invitó a los jóvenes a no buscar metas irrealizables, si no llegar a ellas quemando etapa a etapa.

El deportista, además, les habló de su papel como monitor de cursos de conducción y de especialista de cine. "Vivir de ser piloto é difícil, pero hai moitas outras cousas que podes transmitir dada a experiencia co automóbil", indicó. Sergio Vallejo imparte, por ejemplo, clases en la Academia Galega de Seguridade Pública para formar a policías, guardias civiles o bomberos.