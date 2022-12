O fenómeno Tanxugueiras trouxo á primeira liña da actualidade a música galega e logrou achegar estes sons tradicionais a un amplo público. Malia estes avances e o importante papel que xogan grupos e solistas coma este, o descoñecemento da música de Galicia aínda é patente entre as xeracións máis novas, segundo constatou o instituto Gregorio Fernández de Sarria, que vén de poñer en marcha un novidoso proxecto para atallar a situación.

A iniciativa parte do Equipo de Dinamización da Lingua Galega do, coordinado por Eduardo Rey, e conta coa colaboración da biblioteca Fiz Vergara e de Radio Bolboreta, ambas do mesmo instituto.

Consiste nunha selección musical de 24 temas que van dende as Cantigas de Santa María ata os ritmos máis modernos, pasando pola música popular, o folk e o rock feitos en galego. Cada semana, ata o 2 de xuño, será reproducida unha destas pezas, que poderán escoitar 220 alumnos e alumnas, repartidos en 15 grupos e grazas á colaboración de 16 mestres.

Segundo informou o centro, tanto a selección dos temas como os textos explicativos que os acompañan foron realizados polo escritor, músico e comunicador Xurxo Souto, "gran defensor da cultura do noso país" e profesor no Gregorio Fernández durante os dous últimos cursos, xunto coa tamén docente deste instituto sarriao Patricia Coucheiro, compoñente do grupo musical Zoelas.

A escolla deste primeiro volume -a idea é darlle continuidade nos vindeiros anos- arranca con Santa María, Strela do Día, interpretada polo coro O Jerusalem, para continuar con A filla de Bartolo de Florencio dos Vilares, Foliada da Montanha de Aires d"a Terra, O meu país de Miro Casabella e O tren de Andrés Dobarro.

Tampouco faltan na selección Airiños, airiños, aires dos Tamara con Pucho Boedo, Sementeira e Muller -ambos temas de Fuxan os Ventos-, Muiñeira do Areal de Milladoiro, Galiza Caníbal dos Resentidos, Oda ó futbolín dos Diplomáticos de Monte Alto ou Estou na lavadora, o tema do Caimán do Río Tea, que foi un dos himnos do Xabarín Club.

Nas aulas do Gregorio soará tamén Todo o que che din (de Verto), Terra (Tanxugueiras), E banharémonos nas ondas (Laura Lamontagne e Pico Amperio), Luar (Baiuca), Muiñeira de interior (Boyanka Kostova), Déixaas (Mercedes Peón), O baile de Noró (Xabier Díaz), A cinza (Mounqup), Encontrarte (Narf), Milonga de aquí (Sés), O fío vermello (Ezetaerre) e Cultura crítica (Nao).

O alumnado recibirá, ademais, un caderniño coas letras.