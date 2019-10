CxG vive sus momentos más difíciles en la comarca con la salida de afiliados

El partido Compromiso por Galicia, que en las elecciones de 2015 llegó a obtener hasta seis representantes en la comarca de Sarria, vive sus horas más bajas con la salida de la práctica totalidad de sus afiliados, molestos por las "formas" en las que se produjo un acuerdo con el BNG para concurrir a las próximas elecciones generales del mes de noviembre.

Según diversas fuentes, habrían formalizado ya su marcha 14 personas en los concellos de O Páramo, Samos y Sarria, de modo que solo quedaría una afiliada que manifestó su intención de seguir en la formación y otra que se estaría pensando su postura.

Entre los que cursaron baja figuran la totalidad de las agrupaciones de O Páramo, con sus cuatro miembros, y de Samos, con ocho integrantes, incluido el concejal Xosé Real, el único edil con el contaba CxG en la comarca tras las pasadas elecciones de mayo y que podría acabar como no adscrito. La agrupación de Samos era, además, de las más antiguas de Compromiso en Galicia y tenía un peso específico dentro del partido, como demuestra el hecho de ser elegido este municipio el pasado año para celebrar una reunión del Consello Nacional de CxG.

La militancia de CxG lamenta que el acuerdo con el BNG para las generales se cerrase "sin consenso"

El motivo de estas bajas está en el descontento entre los simpatizantes por el modo en el que se alcanzó el acuerdo con el BNG de cara a los comicios generales, una decisión que se tomó sin comunicación previa a los militantes, señalan. Son muchos los que aseguran no cuestionar la colaboración entre ambas formaciones para la cita electoral, pero sí "las formas". Lo resume Marcelina López, quien fue concejala de CxG en O Páramo entre 2015 y 2019, y repitió como cabeza de lista en las municipales. "No hubo consenso ni contaron con nosotros para nada. Fue a la chita callando y por decreto. Me parece una puñalada trapera y me siento decepcionada", asegura.

López dice estar dolida por la deriva de la formación. "Es una pena porque es un partido con buenas ideas y lo están matando. La gente de la directiva anterior era transparente", afirma la paramesa, quien duda de su continuidad en el ámbito de la política aunque tiene claro que "si hay que luchar por una causa justa voy a ser la primera en estar ahí".

Otros militantes explican también que en el congreso de CxG se habló de la posibilidad de establecer alianzas con otros partidos para ser más fuertes en las generales, pero en todo caso "un hipotético acordo tería que pasar polo consello nacional e non foi ratificado por este órgano". También hay quien teme que Compromiso por Galicia acabe "absorbido" por el BNG, del que ya fue una escisión en su día.

AUGE EN 2015

La marcha de estos afiliados en la comarca deja al partido sin uno de sus bastiones. En los comicios de 2015 dio la campanada al cosechar 1.252 votos en Sarria, que le reportaron tres ediles. Pero es que, además, en Láncara obtuvo 177, en O Páramo 141 y en Samos 129, con sendos concejales en cada uno de ellos.

Los tres representantes sarrianos acabaron aquel mandato como no adscritos, uno de ellos por decisión de sus compañeros y los dos otros expulsados por la dirección de CxG para inhabilitar una moción de censura. Por lo que respecta a Láncara, el concejal que obtuvo en 2105 se pasó al PP en las municipales de este año, a las que ya no concurrió Compromiso en este concello.

Sí presentó listas en Samos, Sarria y O Páramo. En el primer ayuntamiento revalidó su acta el edil Xosé Real mientras que en Sarria y O Páramo, los 161 y 54 votos logrados en las urnas, respectivamente, no fueron suficientes para tener representación.