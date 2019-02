CxG de Sarria denuncia un vertedero de basura cerca del campo de la feria

La agrupación de Compromiso por Galicia (CxG) en Sarria ha registrado un escrito en el Concello en el cual denuncia la existencia de un vertedero de basura incontrolado en las proximidades del campo de la feria de la villa e insta al gobierno a tomar medidas para su erradicación.

Según explica, el vertedero se encuentra en un lateral de la Rúa do Mercado, por detrás del parque comarcal de bomberos, en la vía que comunica la zona del campo de la feria con el barrio de San Lázaro por la Ponte da Áspera y la parte baja del cementerio municipal.

En su escrito, firmado por la secretaria local del partido, Fátima Gómez Hermida, CxG denuncia este "vertedoiro de lixo ilegal", con restos de madera y elementos metálicos, situado en una zona próxima a las viviendas. "Partindo da base de que o equipo de goberno non ten culpa do comportamento incívico dalgúns veciños (...) instamos ao Concello á recollida do vertedoiro, xa que é un problema tanto medioambiental como de insalubridade nese punto", expone.

Recuerda, además, que este vertedero lleva ya tiempo en el mismo lugar y que cada vez son más los restos que allí aparecen depositados.