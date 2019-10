CxG intenta capear la crisis con Yerai Román como coordinador comarcal

El Consello Nacional de Compromiso por Galicia (CxG), máximo órgano de dirección del partido, acaba de nombrar por unanimidad al sarriano Yerai Román como nuevo coordinador comarcal. Con esta medida, intenta capear la crisis que supone la marcha de la práctica totalidad de sus afiliados en la zona y "reafirmar a aposta por unha comarca na que CxG sempre tivo forte presenza".

El nuevo coordinador no tendrá una labor sencilla. En estos momentos apenas quedan militantes tras darse de baja las agrupaciones al completo de Samos (incluido el único concejal de CxG en la comarca) y O Páramo, así como parte de la de Sarria, en señal de disconformidad con las formas en que se adoptó el acuerdo con el BNG para concurrir unidos a las elecciones generales del próximo mes.

La dirección de CxG designa a Yerai Román -quien sustituye como coordinador al samonense Manuel Sánchez, quien también pidió la baja- "para traballar na comarca de Sarria como máximo referente". Argumenta que se trata de una persona que conoce la formación política desde sus inicios y que "constitúe un valor galeguista para recuperar esta comarca xunto con Carmen Núñez Bruzos e Fátima Gómez", miembro del Consello Nacional y candidata por Sarria en las últimas municipales, respectivamente.

El secretario general del partido, Juan Carlos Piñeiro Docampo, sostiene que "era preciso un cambio de xestión na comarca, onde pasamos de seis concelleiros (tres en Sarria, uno en Láncara, otro en Samos y otro en O Páramo en 2015) a un (en 2019, en Samos), de forma moi precaria e sen aumentar candidaturas".

"Confío en que a nova dirección comarcal sexa quen de recuperar a presenza galeguista nunha comarca de forte peso na provincia de Lugo", añade Piñeiro, quien defiende la alianza con el BNG para la cita del 10 de noviembre.

"A posible representación da candidatura BNG-CxG en Madrid servirá para levar iniciativas ao Congreso, moitas delas relativas ao Camiño de Santiago e os problemas da comarca", aventura.

LÁNCARA Y O PÁRAMO. La formación cita entre sus planes la consecución de un crecimiento orgánico y de presencia política en Láncara y O Páramo. En el primer concello, quedó sin estructura después de que el edil que tenía en el período 2015-2019 concurriese por el PP en las últimas municipales y en O Páramo la que fuera su concejala en el mismo mandato cursó baja junto al resto de compañeros.

Por lo que respecta a Samos, donde CxG tenía una de sus agrupaciones más antiguas de Galicia, se produjo una marcha en bloque incluida la del concejal, que pasará al grupo de no adscritos. Para Piñeiro, "cada quen é dono dos seus actos aínda que entendemos que a cinco meses de ir ás urnas pasar ao grupo de non adscritos retrata ben a cada quen e a súa visión política, ou estás nun proxecto galego ou estás nun local". "Nós estamos nun proxecto galego e para Galicia, no que teñen que facerse sacrificios se o que queres é que Galicia conte", opina.