Se cumplen 30 años de la destrucción de la Ponte da Pedra de Triacastela

Este 2019 se cumplen treinta años de la desaparición del denominado Ponte da Pedra de Triacastela, una construcción datada en el siglo XIII y situada en el Camino de Santiago, la cual fue derribada durante los trabajos de una pista para levantar en su lugar un puente de hormigón.

Historiadores como Xabier Moure y asociaciones culturales se hacen eco del aniversario "para que non se repita o acontecido", calificado como un "atentado" contra el patrimonio, perpetrado en circunstancias que no fueron aclaradas y que quedó "totalmente impune", afirma.

La desaparición de la Ponte da Pedra fue ampliamente tratada en la primavera de 1989 por el diario El Progreso y tuvo repercusión a nivel nacional. La infraestructura, que se encontraba catalogada, salvaba el Camino de Santiago de las aguas del río Santalla, a la salida de Triacastela hacia San Xil, y era, según las crónicas del momento de Víctor López Villarabid, "una de las piezas más importantes, por su antigüedad, que tenía la capitalidad del municipio".

En cuestión de unas horas, las máquinas de la empresa Daga, que realizaban obras de mejora de caminos hasta San Xil y A Balsa financiadas por la Consellería de Agricultura con la suma de 39 millones de pesetas, arrasaron con el puente, en cuyo lugar se levantó otro de hormigón. Las miradas se dirigieron hacia el entonces alcalde, José Antonio López, pero oficialmente nadie asumió responsabilidades, ni el Concello, ni la consellería, ni la empresa.

El puente de piedra derribado, que se encontraba en el Camino Francés, fue sustituido por otro de hormigón



Las críticas a la desaparición del puente no se hicieron esperar, aunque también hubo vecinos que se mostraron contentos por disponer de una infraestructura más consistente que les garantizase la circulación al encontrarse el antiguo viaducto dañado, postura que hoy se atribuye a la "insensibilidade" hacia el patrimonio cultural.

Para Xabier Moure, aquel día "aciago", varios siglos de historia "foron presa da modernidade" e, sobre todo, duns políticos incompetentes". "Cando xa non había remedio todo foron laios. Pedíronse responsabilidades? Que nós saibamos, non", señala en su blog.

Entre los que recuerdan "perfectamente" la Ponte da Pedra se cuenta el vecino Pedro Pardo. Según señala, a las pocas horas de su destrucción, acudió al lugar con un fotógrafo de una agencia en busca de restos de la construcción, pero ya nada pudieron ver. "Todos os restos quedaron enterrados nas bases da nova ponte".

Pardo lamenta esta "gran" pérdida para Triacastela y para el conjunto de la ruta jacobea. "É como se desaparecera a Ponte da Áspera de Sarria", ejemplifica, al tiempo que explica que el puente estaba catalogado y que en aquel momento el Camino de Santiago ya había sido reconocido como primer itinerario cultural europeo.

La alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias, no guarda recuerdos de la Ponte da Pedra, pero sí de la repercusión mediática de los hechos. Tras reconocer la pérdida de un bien para el municipio, dijo que a estas alturas "o Concello non vai mirar atrás, senón seguir para adiante, conservar o que temos e non pensar no que se foi".

Este triste aniversario también fue trasladado a la Rede do Patrimonio Cultural de Galicia, de la que forman parte más de un centenar de asociaciones.