Cultura autoriza ahora la pasarela de Ponte Ribeira tras recurrir el Concello

El caso de Ponte Ribeira, que lleva más de siete años partida en dos, ha dado un nuevo giro al aceptar ahora la Consellería de Cultura la construcción de la pasarela provisional para reabrir el puente, una actuación que había sido denegada por la Dirección Xeral de Patrimonio en febrero.

En esta nueva resolución, el departamento autonómico estima el recurso presentado por el Concello de Sarria contra aquella negativa a ejecutar la obra y autoriza la pasarela con el correspondiente control y seguimiento arqueológico, y con la condición de que en el plazo de cuatro años se acometa el proyecto definitivo para recuperar este puente del Camino Francés, derribado en 2014 dentro del plan de encauzamiento del río.

Patrimonio había desautorizado la obra en un escrito del 23 de febrero, un año después de recibir el proyecto del Concello, en el cual consideraba que la pasarela tendría afección sobre la ruta jacobea y sobre un puente "histórico", lo que desaconsejaba "solucións provisorias" que "alteran estruturalmente e non respectan suficientemente a fisonomía do ben".

El Ayuntamiento presentó un recurso, previo a la vía contencioso-administrativa, al entender que se trataba de una decisión "arbitraria" y que se había producido una "desviación de poder" al atrasar, "por motivos alleos ao interese xeral, a tramitación dun proxecto esencial para o concello".

La administración local fue también crítica con el hecho de que Patrimonio calificase el proyecto de "estraño" y argumentó que más raro resultaba el puente de O Toleiro, construido por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y con permiso de este organismo autonómico.

Además, alegó que no había afección al patrimonio y que se trataba de una solución "provisonal, transitoria e urxente" ante el prolongado cierre del puente.

PROVISIONALIDAD. Una vez analizado el recurso, la consellería basa el cambio de criterio para autorizar la pasarela metálica en la constatación de su carácter provisional. Según dice, el Concello presentó un informe técnico de aclaraciones en el que justifica la necesidad de la obra para neutralizar los efectos colaterales de unos arreglos en la calle Calvo Sotelo y para limpiar la maleza del entorno del puente que daña su imagen.

Acompañó también escritos de la CHMS conforme se ha adjudicado la asistencia técnica para analizar las alternativas de puesta en valor y consolidación de los restos de Ponte Ribeira. En base a todo ello, la Consellería de Cultura concluye que se trata de una "solución temporal reversible nun futuro próximo", de modo que da luz verde a la pasarela condicionada al proyecto definitivo en un máximo de cuatro años.

"Cabe entender que non estamos ante unha afección negativa irreversible, senón ante unha actuación efémera e solventable que permitirá valorar no seu momento o proxecto definitivo", señala la resolución, la cual ve "acreditado que o proxecto denegado atende a unha problemática de puntual extensión no tempo e que tenta resolver unha situación concreta e non estrutural sen que pretenda ser a solución final".

Y añade: "Sería desproporcionado impedir unha solución provisional que derivaría en serias dificultades para o Concello á hora de actuar en arterias fundamentais da vila como a Rúa Calvo Sotelo".

La construcción de la pasarela —que tendrá una anchura de 6,5 metros, con un carril para la circulación de vehículos y una zona diferenciada para el paso de peatones— está ya adjudicada desde el mes de febrero en 109.000 euros, con un plazo de ejecución de 75 días. También está contratado en 17.375 euros el acondicionamiento del entorno del viaducto.

Estas actuaciones cuentan con financiación de la Diputación y, tras el permiso de Cultura, se espera que comiencen en breve.