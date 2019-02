Cubillas critica el gasto "innecesario" de riego automático en invierno en A Pobra

El portavoz del PP en el Concello de Láncara y candidato a la alcaldía por esta formación, Santiago Cubillas, denunció este martes la puesta en marcha del riego automático en el área recreativa de A Pobra de San Xiao, hecho que calificó de "gasto innecesario" al ser "un día de inverno e choiva".

Según su versión, el riego estuvo en funcionamiento el pasado lunes, lo que supone un gasto de "auga potable e de enerxía eléctrica sen sentido e para nada xustificado ao que deberá facer fronte o Concello e, polo tanto, os veciños e veciñas". "É unha situación habitual que nos teñen trasladado os propios veciños e que puidemos comprobar", afirma Santiago Cubillas, quien añade que el lunes "incluso o río discorría practicamente desbordado".

Dice también que durante el anterior mandato del PP había un edil encargado de las zonas verdes, "moi criticado por certo polo actual alcalde, pero agora non hai un responsable específico no propio equipo de goberno e ben que se nota". "Non hai máis que ver as zonas verdes, antes ben atendidas, pero que agora sofren a deixadez", opina el portavoz popular, que achaca la situación a una "mala xestión do alcalde e o goberno local socialista".